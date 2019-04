Stiri pe aceeasi tema

- "Du-te și tu si judeca-te. Poți sa-ți execuți pedeapsa sau poți sa fugi in Madagascar. Daca ești nevinovat iți poti relua cariera" a declarat Victor Ponta in direct la Realitatea TV. In același cadru fostul premier a pus demiterea lui Ionuț Mișa pe seama falsificarii bugetului de stat: „ Bugetul…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, sustine ca liderul PSD Liviu Dragnea isi va anula, miercuri, condamnarile primite in ambele dosare, prin decizia Curtii Constitutionale care a fost sesizata de catre Florin Iordache, dar care ar fi fost scrisa de cineva de la CCR.

- Victor Ponta, președintele Pro Romania a declarat ca miercuri, 10 aprilie, Dragnea va fi salvat de CCR. Sesizarea a fost scrisa de un judecator CCR, nu de Florin Iordache. Peste 1.000 de inculpati vor reintra in drepturi In fapt va cere rejudecarea tuturor proceselor judecate de completurile de trei…

- Fostul premier al Romaniei, Victor Ponta, este convins ca judecatorii Curții Constituționale vor da o decizie in favoarea președintelui PSD, Liviu Dragnea și a declarat ca sesizarea depusa de Florin Iordache la CCR a fost scrisa de un judecator de acolo și vicepreședintele Camerei Deputaților doar a…

- Victor Ponta susține ca Liviu Dragnea va scapa de condamnare in dosarul angajarilor fictive, miercuri, cu ajutorul CCR. Curtea Constituționala se pronunța in 10 aprilie asupra conflictului juridic dintre Parlament și Inalta Curte, la sesizarea lui Florin Iordache. O decizie favorabila la instanta constitutionala…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, il catalogheaza pe șeful social - democraților, Liviu Dragnea, ca fiind un jupan. Reacția lui Ponta vine dupa publicarea rezultatelor unui sondaj in care Pro Romania apare pe locul 5 in topul preferințelor votanților din Romania. "Am gandit PRO Romania ca…

- Fostul presedinte al PSD Victor Ponta sustine ca “cea mai mare problema a PSD este faptul ca a adus la guvernare prosti si analfabeti” si spune ca Liviu Dragnea urmareste doar sa se salveze pe sine prim modificrile legislative din domeniul Justitiei.“Eu cred ca cea mai mare problema a PSD…