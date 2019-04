Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta a vorbit despre imprumutul "de 3 miliarde de euro pe care Guvernul, Ministerul de Finante l-a luat intr-o singura zi". "Pe langa valoarea sumei, cu siguranta este cel mai mare imprumut luat intr-o singura zi de Romania, 3 miliarde de euro, este cel mai lung termen, de 30 de ani,…

- Imprumut record pentru Romania, pe care il vor plati și generațiile viitoare. Intr-o singura zi, Guvernul a luat 3 miliarde de euro de la bancile straine, care trebuie rambursați pana in anul 2049. Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, spune că banii sunt ″un succes″⁣…

- Liberalul Florin Citu sustine ca ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, nu plateste taxe sau impozite in Romania, avand in vedere calitatea sa de guvernator al Bancii Internationale de Investitii, banca lui Putin.

- Iata postarea lui Cițu de pe pagina sa de Facebook: ”Dragnea i-a vandut si tradat pe romani! Din primul moment v-am spus ca OUG 114 are rolul de a distruge companiile private care activeaza in Romania si de a favoriza “investitorii” rusi. Pana acum am aratat ca rusii au beneficiat de pe urma suprataxarii…

- Guvernul a incercat sa extinda aria de investitii a Pilonului II, asa cum se face si in alte state, si nu va pleca nimeni din tara, pentru ca cele sapte fonduri de pensii din Romania administreaza miliarde de lei si e un business foarte profitabil pentru ele, a declarat, vineri seara, la Romania…

- Victor Ponta reactioneaza dupa ce agenția Reuters a publicat duminica un articol dedicat Fondului Suveran de Dezvoltare si Investiții (FSDI), despre care se spune ca ar putea fi folosit de cei aflați la putere ca o sursa ilicita de bani. Fostul premier sustine ca Liviu Dragnea si Darius Valcov pregatesc…

- Statul ar putea renunta la taxarea unor active financiare ale bancilor, precum titluri de stat sau finantarile pentru economie, a anuntat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Masa activelor financiare va trebui să fie dimensionată în sensul de a stimula băncile…

- OMV Petrom si-a planificat pentru acest an investitii de circa 3,7 miliarde de lei, in scadere cu 17% fata de nivelul de anul trecut, ca urmare a instabilitatii recente privind mediul de reglementare, potrivit raportului financiar pentru anul 2018. "Instabilitatea recentă privind mediul de reglementare…