Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a precizat miercuri ca, in urma discutiilor cu ALDE, s-a progresat ''foarte mult'' in directia participarii la un proiect comun intre cele doua formatiuni politice, dar o decizie in acest sens nu a fost inca luata. "Pe 22 iulie am spus 'daca ALDE iese de la guvernare, suntem dispusi sa discutam un proiect politic comun!'. Azi am progresat foarte mult in acest sens! Nu am luat decizii - dar am discutat si progresat! Cand mai multi oameni se asaza la masa cu intentii bune - sunt sanse mai mari de succes. Este o nevoie de o uriasa schimbare…