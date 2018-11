Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, considera normala decizia sefului statului Klaus Iohannis de respingere a propunerii de numire a Adinei Florea in functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie. "Mi se pare o decizie normala. Ce mi se pare cel mai rau este faptul ca noi nu reusim sa reparam lucruri care merg prost si le distrugem si mai tare. Asa cum doamna Kovesi a distrus ideea de anticoruptie in Romania, domnul Dragnea a distrus ideea de lupta impotriva abuzurilor. Asa ca nu mai avem nici anticoruptie si avem in continuare abuzuri si, dupa cum vedeti, de doi ani ne invartim…