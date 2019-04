Președintele Pro Romania, Victor Ponta, a vorbit la Digi24 despre mitingul PSD de la Craiova. El spune ca nu are nostalgii pentru perioada in care era in PSD și aveau loc astfel de adunari cu zeci de mii de oameni. Ponta a amintit de lansarea candidaturii sale la prezidențiale in 2014, pe Arena Naționala. „Lansarea pe stadion mi-a facut rau, s-au facut comparații cu Coreea de Nord. Duminica avem lansare de candidați, va fi cu totul altfel. Lucrurile s-au schimbat. Acest gen de folosire a maselor și discursul lui Dragnea – este discursul lui Vadim Tudor, anii 2000”, a spus Victor Ponta la…