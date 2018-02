Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, duminica, dupa ce Liviu Dragnea l-a acuzat ca este unul dintre cei care l-au denuntat la DNA, ca isi va da demisia daca ”Dragnea Mincinosul” va dovedi ce spune, cerandu-i liderului PSD sa faca acelasi lucru daca se dovedeste ca l-a acuzat pe nedrept.

- Victor Ponta ii propune lui Dragnea sa isi dea demisia din Parlament in cazul in care nu va putea dovedi ca el este denuntatorul."Din respect pentru membrii si alegatorii PSD, trebuie sa lamurim definitiv acest lucru! Oamenii merita sa stie adevarul. Ii propun public sa procedam dupa cum…

- "Dragnea Mincinosul National tocmai a spus din nou la televizor ca eu l-am denuntat! Dar nu poate sa aduca o copie dupa denuntul meu ca nu are bani. Asa mincinos care sa isi bata joc de toata lumea nu am vazut! Din respect pentru membrii si alegatorii PSD trebuie sa lamurim definitiv acest…

- Victor Ponta reacționeaza prompt dupa ce Liviu Dragnea l-a acuzat din nou ca l-ar fi denunțat la DNA in dosarul Tel Drum. Liderul PSD a susținut ca a vazut denunțul lui Ponta la dosar, insa fostul premier ii lanseaza lui Dragnea o provocare: cel care minte sa plece din Parlament și din politica.Vezi…

- "Pariez ca PSD pana la urma va da o ordonanta de urgenta pentru modificarea codurilor penale. Ma indoiesc ca vor reusi sa respecte calendarul pe care si l-au propus, avand in vedere ca reglementarile pe care le vor, in special pragul la abuzul in serviciu, sunt foarte controversate. Nici legile justitiei,…

- Liviu Dragnea a fost intrebat daca modificarea condurilor penale se va face prin ordonanța de urgența. Victor Ponta a fost cel care a lansat o astfel de idee, insa șeful PSD dezminte o astfel de inițiativa.

- In cadrul evenimentului, a luat cuvantul și Monica Macovei care a nu a ratat ocazia pentru a vorbi despre "lichele și hoți", referindu-se la politicienii romani. VEZI ȘI: Chirila, in Parlamentul European cu MACOVEI, CERE mobilizarea Europei pentru a opri CRUCIADA din Romania …

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, luni, membrilor noului Cabinet, condus de Viorica Dancila, ca spera ca, odata cu al treilea Executiv propus de coalitia PSD-ALDE, sa inceteze "aceasta topaiala guvernamentala", despre care spune ca anul trecut a dus la degradarea climatului social…

- Fostul premier Victor Ponta a facut show in Parlament, la votul de investitura al Guvernului. Victor Ponta a spus ca aceasta este ceremonia de investitura trimestriala a unui Guvern PSD și i-a urat Vioricai Dancila sa aiba parte de succesul pe care Liviu Dragnea l-a urat fiecarui premier PSD.”Dupa…

- Cu o frizura noua și strajuita pe rand de Liviu Dragnea și secretarul general al PSD, premierul desemnat Viorica Dancila s-a intalnit cu liderii UDMR și ai minoritaților naționale din Parlament.

- Senatorul PNL, Alina Gorghiu, lanseaza un atac dur la adresa PSD, susținand ca noul guvern „va fi un eșec total” și ca, indiferent de componența cabinetului, „pentru Romania va fi rau”, scrie stiripesurse. „Noul Guvern al PSD, al treilea cu valabilitate semestriala va fi un esec total, un guvern al…

- Peste 1.500 de oameni au ieșit în strada la Cluj pentru a protesta împtriva coaliției de guvernare PSD-ALDE.Clujenii s-au strâns în jurul orei 18.00, pe Bulevardul Eroilor, mulți dintre ei venind cu pancarte.Mulțimea a început sa scandeze ”La…

- Vedeta ProTV, Tudor Chirila lanseaza un atac fara precedent la adresa sefului PSD, Liviu Dragnea. Chirila s-a enervat dupa nominalizarea Vioricai Dancila pentru functia de premier si a sunat mobilizarea la protestul din aceasta seara, din Piata Universitatii.Citeste si: Presa occidentala anunta…

- 1. Decizia solomonica Sa li se dea dreptate atat lui Carmen Dan cat și premierului Mihai Tudose. Pe de-o parte se poate invoca faptul ca ministrul Carmen Dan a procedat bine cand a cerut demisia șefului IGPR, Bogdan Despescu, mai ales ca opinia publica a cerut caderea unor capete importante.…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat marti seara ca actualul ministru de Interne, Carmen Dan, ar vrea sa demisioneze din functie, insa nu este lasata de presedintele PSD Liviu Dragnea. „Carmen Dan vrea sa isi dea demisia, dar nu o lasa Liviu Dragnea. Mi-au spus colegii din PSD. Ea trebuie sa ii ceara…

- „Incompetenta este termenul care descrie conducerea MAI, iar Carmen Dan trebuie sa-si asume responsabilitatea pentru oamenii din subordinea sa si pentru problemele din sistem”, spun cei de la Uniunea Salvați Romania. Mircea Badea a comentat in emisiunea „In gura presei" inițiativa celor de la USR,…

- Aproximativ 400 de persoane au marsaluit duminica seara pe strazile din centrul municipiului Cluj-Napoca in semn de protest fata de modificarile aduse in Parlament la Legile Justitiei si impotriva Guvernului.Oamenii s-au adunat in centrul orasului, unde au stat aproximativ o ora, iar apoi…

- UPDATE 19:00 - Protestatarii au pornit in marș catre Parlament. Protestul este intitulat "Nu vrem sa fim o nație de hoți". Oamenii au adus pancarte cu mesaje anti-PSD și anti-Liviu Dragnea și scandeaza lozinci impotriva Guvernului. "Jos Tariceanu, Dragnea și Dorneanu!" și "Sarbatori fara infractori!"…

- Liviu Dragnea a declarat vineri ca va avea o discutie serioasa in partid pentru ca nu permite scene de genul celor petrecute in ultimele zile in Parlament, dar reproseaza si celor de la USR ca vorbesc despre conduita si apoi o incalca fara regret.

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, luni seara, la RTV, ca dupa demisia sa „asumata” din funcția de premier Vasile Dincu trebuia sa fie premier, insa Klaus Iohannis s-a impotrivit. „Demisia mea din funcția de premier a fost una asumata. Vasile Dincu trebuia sa fie premier, dar nu l-a acceptat Klaus…

- Ponta considera actuala majoritate s-a folosit de acest moment pentru a supune la vot modificari aduse la Legea justiției. Acesta taxeaza actuala clasa politica care se folosește de decesul Regelui considerand ca in Parlament au aparut mulți regaliști peste noapte, ironizand și spunand ca…

- Presedintele TNL, deputatul Mara Mares, sustine ca Liviu Dragnea trateaza legile justitiei ca si cum ar fi mosia sa personala din Teleorman. Nici USR nu a scapat de criticile tinerei liberale.

- NEWS ALERT Protest la Cluj: Suntem cu ochii pe voi. Tur de centru Sute de clujeni protesteaza duminica prin centrul Clujului. UPDATE 20.00 Protestarii trec acum prin partea de nord a Pieței Unirii, dupa ce au plecat în marș pe Bulevardul Eroilor, prin Piața Avram Iancu și au revenit pe lânga…

- Fostul premier si sef al PSD, Victor Ponta, e invitatul din aceasta seara al lui Cosmin Prelipceanu, la Jurnal de Seara. Printe subiectele de discutie vor fi problemele penale ale actualului lider al social-democratilor, Liviu Dragnea, „revolutia fiscala” si modificarile pregatite de Parlament la legile…

- Victor Ponta a scris marti pe Facebook ca reactia Departamentului de Stat al SUA confirma ca atat timp cat Liviu Dragnea ramane presedintele Camerei Deputatilor nu se vor vor putea adopta modificari la legile justitiei care sa fie echilibrate, discutate si acceptate pe plan intern si international.…

- Romanii au iesit din nou in strada, duminica seara, in apararea justitiei si a statului de drept, in peste 100 de orase din tara si din strainatate. La Bucuresti s-au adunat in Piata Victoriei peste 10.000 de oameni, care au plecat in mars spre Parlament, iar numarul lor s-a triplat, pe masura…

- 700 de galateni au protestat in fata Prefecturii blocand strada in ciuda rugamintilor jandarmilor de a lasa liber carosabilul. Apoi au pornit in mars pe principalele bulevarde ale orasului, tot pe mijlocul soselei. Oamenii au scandat nemultumiti de noul cod fiscal, de legile justitiei, au cerut alegeri…

- Oamenii care beau trei pana la patru cești de cafea pe zi este probabil sa aiba mai mult de caștigat din punctul de vedere al sanatații decat de pierdut, prezentand riscuri mai scazute de deces prematur și boli de inima decat cei care se abțin, au declarat miercuri oamenii de știința, relateaza Reuters.Citeste…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus, despre solicitarea presedintelui Romaniei Klaus Iohannis de a demisiona, ca nu este prima data cand seful statului ii cere acest lucru. “Nu este prima data cand imi cere demisia. Are aceasta placere. Mai pune cate o parte din sistem pe mine, iar imi cere demisia.…

- Zeci de susținatori s-au adunat in fața sediului DNA, unde a sosit șeful PSD. Printre aceștia secretarul general al PSD, deputatul Marian Neacșu, care a declarat ca „o suma de colegi” a lui Liviu Dragnea „au simțit nevoia sa vina aici”. Totodata, in fața instituției s-au adunat și protestatari,…

- Circa 2.000 de persoane au protestat duminica, 19 noiembrie, în Piața Unirii, din Cluj-Napoca. Oamenii s-au adunat în Piața Unirii, de la ora 18.00, mai încet decât o faceau de obicei, pentru a apara Justiția și împotriva modificarilor…

- Proteste in Capitala și in mai multe orașe din țara, duminica 19 noiembrie. Aproximativ 150 de bucureșteni s-au adunat duminica seara, in jurul orei 18,30, in Piața Victoriei, pentru un protest fața de modificarea legilor justiției. Proteste au fost și in alte orașe din țara. Aproximativ 30 de persoane…

- “Apolitismul”și nivelul decidenților Chiar daca nu este totul, politica dirijeaza evoluția in democrații. Convenabil sau nu, deciziile majore ce afecteaza viețiile cetațenilor trec prin politica și se iau de catre cei care o exercita pe fața. Astfel, de calitatea decidenților politici și “nepolitici”…

- Fostul premier Victor Ponta sustine, in urma demisiei europarlamentarului Sorin Moisa din PSD, ca partidul este condus de Liviu Dragnea si de apropiatii sai pe drumul nationalism-comunismului si nu spre o directie europeana de centru-stanga.

- Fostul premier, Victor Ponta, e in razboi total cu seful PSD, Liviu Dragnea. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Ponta a anuntat legile pe care vrea sa le blocheze in Parlament: TVA Split si trecerea contributiilor de la angajator la angajat. Ponta nu vrea insa sa voteze motiunea…

- Un nou scandal bubuie in interiorul PSD, chiar inaintea ședinței Comitetului Executiv. Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, il acuza pe liderul TSD, Gabriel Petrea, ca nu-și asuma alaturi de intreg partidul lupta cu ”statul paralel”, dar și de faptul ca a boicotat un mare miting al tinerilor PSD-iști…

- Referindu-se la demersul pe care liberalii vor sa il initieze, pe fondul adoptarii OUG-ului privind modificarile la Codul fiscal, fostul premier a fost cat se poate de transant. Nu ii vede rostul in clipa de fata, a lasat sa se inteleaga Victor Ponta, in cursul zilei de marti. Explicand, intr-o conferinta…

- Președintele Camerei Deputaților din Romania, Liviu Dragnea trebuie sa-și dea demisia din funcție, dupa ce ieri DNA a deschis un dosar penal pe numele șefului PSD. Declarațiile au fost facute acum cateva clipe in cadrul unei conferințe de presa susținuta de fostul premier roman Victor Ponta și colegii…

- Gorghiu: Dragnea, terminat politic. Imaginea de la DNA, de tara bananiera Senatorul PNL Alina Gorghiu a declarat marti, la ICCJ, unde a fost audiata ca martor in dosarul Turceni-Rovinari, ca Liviu Dragnea este "terminat politic", precizand ca imaginea social-demcratilor care au mers la DNA sa-l sustina…

- Fostul premier Victor Ponta iese la rampa cu noi acuzații explozive. Potrivit acestuia, intre șeful PSD, Liviu Dragnea, și șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, ar exista o ințelegere tacita.„Cei anti-DNA vin și ma intreaba: Domne, dar Dragnea de un an de zile, in afara de vorbit la Antena 3, televiziunea…

- Am decis sa imi inaintez demisia din funcția de consilier onorific al premierului, care a fost de acord. Motivul este ca nu vreau sa acaparez atenția publica și sa deviez, chiar și pentru cateva ore, programul administrației. Mai importante și urgente sunt codul fiscal și dezbaterea relativa la legile…

- "Curtea Europeana a Drepturilor Omului ne-a condamnat pentru incalcarea articolului 3 si anume tratamente inumane si degradante. Asta oferim cetatenilor romani care au gresit si care se afla in penitenciare. In Romania, media perioadei de detentie este 25 de luni, in Europa media perioadei de detentie…

- Secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a vorbit, la Adevarul Live, despre persoanele care l-au „protejat” pe Liviu Dragnea in urma cu o luna la iesirea de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde liderul PSD a fost audiat in dosarul privind abuzul in serviciul. Potrivit lui Stefanescu,…

- Cel mai probabil, Dragnea a fost chemat la DNA in dosarul ”Tel Drum”. In acest moment, președintele Camerei Deputaților este trimis in judecata, acuzat de instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC)…

- Fostul premier Sorin Grindeanu a trecut peste umilințele din aceasta vara, cand a fost destituit de PSD prin moțiune de cenzura. In ciuda faptului ca in vara a purtat un razboi cu Liviu Dragnea, Grindeanu a explicat ca in acest moment are dialog cu liderul PSD.”Am dialog, un dialog din punctul…

- Fostul premier și lider PSD, Victor Ponta, susține ca Liviu Dragnea nu mai convinge pe nimeni, el doar cumapara sau intimideaza oameni. In context, Ponta a spus ca a venit la Parlament pentru a-l vota pe Sorin Grindeanu la șefia ANCOM, insa nu a dorit sa precizeze daca Grindeanu este unul dintre…