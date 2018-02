Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta comenteaza intr-o postare pe Facebook excluderea primarului Iasiului Mihai Chirica din partid, spunand ca acesta a fost exclus pentru ca a sprijinit Guvernul Tudose. "Eu am fost exclus de Dragnea din Partid pentru ca am sprijinit Guvernul PSD condus de Grindeanu/ Mihai Chirica…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat ca, prin efectele produse de aplicarea Legii salarizarii si a masurilor fiscale aprobate de coalitia de guvernare, "PSD-ul confiscat de Dragnea (...) distruge tot ce a reusit aceasta tara in ultimii sase ani si ne aduce inapoi la anul 2010". "In 2010 (cand s-au…

- "In 2010 (cand s-au taiat salariile si pensiile ) oamenii nu s-au revoltat pentru ca li s-a spus ca asta e singura solutie la criza economica. Au strans din dinti si l-au taxat pe Basescu cu prima ocazie - la referendumul din 2012 si apoi la alegerile locale si parlamentare. Guvernul USL pe care…

- Fostul premier Victor Ponta a reacționat dur dupa ce ICCJ a decis sa dea un termen procurorilor DNA sa trimita in judecata dosarul lui Tiberiu Nițu, acuzat ca a beneficiat ilegal de antemergator in trafic.

- Victor Ponta comenteaza știrea ca Ionuț Mișa, fost ministru de Finanțe in Guvernul Tudose, ar putea fi numit președinte ANAF, așa cum a anunțat in premier STIRIPESURSE.RO. Fostul premier atrage atenția ca in Guvernul Dancila este o harababura fara precedent, cel puțin in doua domenii: finanțe și…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, scrie sambata, pe pagina sa de Facebook, ca "Dragnea si PSD se pregatesc sa pricopsesca Romania cu un guvern in care sunt destui oameni cu probleme penale" si adauga ca "asta nu i-a ajuns lui Dragnea. Tine sa ne pricopseasca si cu un analfabet la Educatie."

- Fostul presedinte Traian Basescu l-a criticat, sambata, pe Valentin Popa, cel propus ca ministru al Educatiei in noul Guvern PSD-ALDE. Totul dupa ce pe internet a circulat un clip in care Popa face repetate greseli gramaticale. “Dragnea si PSD se pregatesc sa pricopsesca Romania cu un guvern in care…

- "Dragnea si PSD se pregatesc sa pricopsesca Romania cu un guvern in care sunt destui oameni cu probleme penale. Dar asta nu i-a ajuns lui Dragnea. Tine sa ne pricopseasca si cu un analfabet la Educatie. Este prea mult. Dragnea, ia-ti anafabetul la partid! Dar nu ne pricopsi cumva cu groparul educatiei,…

- Fostul premier PSD Victor Ponta anunța ca va vota contra învestirii Guvernului Dancila. A spus, în direct, la Antena 3. "Guvernul Grindeanu l-am votat, la Guvernul Tudose nu am mai votat (...), acum voi vota 'împotriva' cu toata convingerea. Va conduce Guvernul…

- Astfel, potrivit Antena 3, in ședința de Guvern nu sunt Marcel Ciolacu, ministrul Transporturilor, Felix Stroe, și Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene. Amintim ca Felix Stroe și-ar fi luat concediu. In ceea ce-l privește pe Marcel Ciolacu, acesta a demisionat din funcția de vicepremier.…

- El a spus ca dupa "elevul lui Coldea", este posibil sa urmeze "secretara lui Coldea". Mircea Badea a mai declarat ca PSD nu a invațat nimic din eșecul USL. [citeste si] "Avem mari șanse ca dupa elevul lui Coldea - pentru ca Mihai Tudose ne-a zis ca Florian Coldea i-a fost profesor -…

- Fostul premier, Victor Ponta, intr-o postare pe Facebook, a reacționat la noua schimbare a premierului de catre foștii colegi din PSD. Ponta spune ca ultima decizie a social-democraților arata clar ca Liviu Dragnea a confiscat și guvernarea Romaniei. Victor Ponta a reacționat la decizia PSD de a retrage…

- ”Daddy? Un descreierat bolnav de putere care si-a decapitat doua guverne in 12 luni, fara sa-i pese de consecintele pentru tara. Daddy, vezi ca Romania se afla intr-o zona cu tensiuni militare,intr-o Uniune Europeana aflata in plin proces de reasezare. Nu mai vorbim de deprecierea monedei…

- Victor Ponta a comentat situația din PSD, dupa demisia premierului Mihai Tudose, acuzând existența doar a ”Guvernului Dragnea”. ”Din acest moment este clar si evident pt absolut toata lumea - in mod oficial in tara noastra nu mai exista Guvernul Romaniei ci doar Guvernul…

- Marian Oprisan a spus, cand a ajuns la sediul PSD, ca nu a dormit de 48 ore si ca pentru el sunt importante, ”stabilitatea, tara, PSD”. ”PSD trece acum printr-o grea incercare. Sa ne dea Dumnezeu mintea moldoveanului de pe urma si acum o sa spun mintea romanului de pe urma”, a continuat liderul…

- ”Despre criza din PSD! Intr-un context european important, de care Romania ar putea profita, Dragnea si Tudose "se joaca de-a doamna Carmen Dan." Aici nu conteaza cine are dreptate. Conteaza doar ce spune Constitutia, care, in disputa dintre un membru al guvernului si premier ii da…

- La Antena 3, in emisiunea ”News Magazine” fostul premier Sorin Grindeanu a declarat: ”Indemnul meu este la dialog și la gasirea unei soluții. La cum s-au desfașurat lucrurile, miercuri, cand a fost sedința de guvern și varful disputei intre prim-ministru și doamna ministru de Interne, Carmen Dan,…

- Fostul premier Victor Ponta a postat un mesaj pe contul personal de Facebook, unde se declara dezamagit de conducerea PSD. ''Am intrat în PSD-ul condus de Adrian Nastase si în Guvernul care a dus România în NATO si în UE. Am condus PSD-ul si…

- "Romania sfasiata de hienele din PSD. PSD este incapabil de guvernare institutionala si a devenit un risc, inclusiv de securitate, pentru Romania. Tara este azi aruncata in criza politica si totala decredibilizare . Premierul Mihai Tudose, ii cere public ministrului internelor sa demisioneze,…

- ”Multi oameni de buna credinta ma intreaba de ce nu ma pronunt public despre ceea ce se intampla in aceste zile in PSD - pentru ca este inutil, filmul de azi l-am vazut de atatea ori incat simt doar mahnire si dezamagire!”, scrie Victor Ponta pe pagina sa de Facebook. ”Dragnea azi anunta ca…

- Victor Ciutacu a scris un mesaj dur pe Facebook in urma cu puțin timp. Este unul dur la adresa protestatarilor pe care-i face ”proști” și incearca sa-i faca sa conștientizeze pericolul in care arunca Romania prin opoziția lor impotriva unei schimbari benefice. ”Tefeleilor haștagieni, Mazare,…

- Tensiunile recente prin care trece Romania, odata cu frontul comun facut de șapte ambasade la adresa legilor Justiției, au determinat-o pe Maria Grapini sa le transmita acestora un mesaj dur . "In loc sa le trimitem legile traduse, poate era mai bine sa le cerem ambasadorilor respectivi sa-și citeasca…

- Fostul premier Victor Ponta a reacționat dupa datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS), potrivit carora rata anuala a inflatiei a urcat in luna noiembrie la 3,23%, cel mai inalt nivel din august 2013, cand a fost 3,67%. „Din pacate ceea ce spune Ilie Serbanescu este adevarat…

- ”Din pacate ceea ce spune Ilie Șerbanescu este adevarat / și am tot spus acest lucru celor din PSD - ALDE: prin schimbarile la Codul Fiscal au de pierdut angajații și IMM urile romanești - doar firmele internaționale vor rezista pentru ca au resurse și practic vor scoate de pe piața orice concurent!…

- ”Dupa opinia mea, dna Carmen Dan trebuie sa se gandeasca foarte serios daca nu este necesar sa produca niste schimbari la ministerul pe care il conduce si poate se gandeste si legat de jandarmi. Eu cunosc, cel putin personal, multi ofiteri in Jandarmeria Romana, adjuncti ai dlui Cucos, care au fost…

- Actiunea “Free Hugs: Imbratisari gratuite” a fost organizata pentru cel de-al saptelea an consecutiv de catre o asociatie. Aproximativ 30 de voluntari, printre care si copii de cinci sau noua ani, au participat la campania desfasurata, duminica, in centrul Timisoarei, dupa ce au aflat de…

- Fostul premier Victor Ponta reacționeaza virulent dupa punlicarea stenogramelor din PSD de catre jurnaliștii de la Știripesurse.ro. Acesta a scris pe pagina personala de Facebook, sambata, la scurt timp dupa publicarea stenogramelor. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a confirmat,…

- ”Masura are in vedere inasprirea masurilor de prevenire, control si combatere a consumului si comercializarii de substante stupefiante si psihotrope, in scopul protejarii sanatatii publice. Executivul a adoptat, astazi (miercuri - n.r.), proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii…

- Fostul premier Victor Ponta desfiinteaza proiectul de buget al Guvernului. Ponta spune, referindu-se la proiectul despre care au aparut miercuri primele informații, ca o sa vina criza in timp ce politicienii „bat campii”."Cand trecem de la vorbe frumoase la televiziune la cifrele seci din…

- ”Imi retrag ce am spus la investirea dvs cu <munciti 30 de zile>. Sunt convins ca acum si februarie va avea 30 de zile in ritmul asta. Felicitari”, i-a spus premierul Mihai Tudose ministrului Transporturilor, Felix Stroe, la inceputul sedintei de Guvern. Ministrul Transporturilor a…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat joi, in cadrul dezbaterilor asupra motiunii de cenzura, ca Guvernul Tudose este mai slab decat Guvernul Grindeanu si i-a indemnat pe parlamentarii PSD si ALDE sa se gandeasca unde ar fi fost Romania azi daca nu ar fi existat ”penali” in functii publice.”Pe…

- Potrivit anuntului de pe Facebook, participantii sunt asteptati joi, de la ora 10.30, la Parlament, pe Calea 13 septembrie, cu masini, motociclete si biciclete, urmand ca la 11.00 sa plece in mars in jurul cladirii, cu 10 kilometri pe ora, pe prima banda. Pe partea stanga a masinilor va fi afisat…

- Un nou protest fața de Guvernul Tudose are loc, in aceasta seara, la Timișoara. Peste 1.100 de oameni au anunțat pe Facebook ca vor participa, in Piața Victoriei, de la ora 19.00, la miting-ul intitulat “Justiție, nu corupție”. Aceștia sunt nemulțumiți, in special, de proiectul legilor Justiției.…

- Fostul prim-ministru al Romaniei, Victor Ponta, a reacționat dupa demisia europarlamentarului Sorin Moisa din PSD. Ponta a transmis pe pagina sa de Facebook faptul ca este nemultumit de directia in care se indreapta PSD.

- Liberalii depun, vineri, la ora 12, motiunea de cenzura intitulata „PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma”, demers initiat dupa ce guvernul Tudose a adoptat ordonanta de modificare a Codului Fiscal si sprijinit de catre grupurile parlamentare ale USR si PMP. Fostul premier Victor Ponta, copreședinte…

- Ponta a afirmat ca aceste afirmatii ale lui Diaconu au venit probabil in urma unor intalniri cu Liviu Dragnea. "Probabil ca iar s-a vazut cu Dragnea. Ca el, cand se vede cu Dragnea, mai scoate cate-o prostie. Nu-l cunosc pe Magureanu. Nu m-am intalnit in viata mea cu Magureanu. Ideea de…

- "Nu votam motiunea, chiar nu am inteles de ce o fac. (...) Am discutat intre noi ce castiga Romania cu motiunea de cenzura a PNL si nu am reusit sa gasim un raspuns pozitiv. Nimic nu se castiga, eventual o noua criza politica. Si ne gandim cu totii daca nu cumva schimbarea Guvernului Tudose e de…

- Pro Romania nu susține moțiunea de cenzura a PNL Parlamentarii Pro Romania nu susțin moțiunea de cenzura inițiata de liberali, au anunțat marți copreședinții formațiunii, Victor Ponta și Daniel Constantin, care au argumentat ca schimbarea Guvernului in aceste momente nu aduce niciun beneficiu țarii.…