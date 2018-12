Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a scris pe Facebook, dupa anuntarea "taxei pe lacomie", ca premierul Viorica Dancila a mintit in Parlament la votul de la investitura, aceasta spunand ca "nu va introduce nicio taxa noua" "Doamna Viorica Dancila a mintit chiar in Parlament spunand…

- Potrivit unor surse HotNews.ro, ședința va fi joi. Contactați de HotNews.ro, reprezentanți ai mediului de afaceri spun ca ar fi primit informații despre majorari de taxe și noi impozite din 2019 , care vor fi aprobate joi, cu cateva zile inainte de finalul anului, fara consultare și dezbatere publica.…

- „Pro Romania reușește in Parlament sa impuna decizii importante. Astazi, deputații Pro Romania au obținut unanimitate pe amendamentul depus in cadrul Comisiei pentru Drepturile Omului, prin care punctul de pensie va avea valoarea de 1.875 lei, incepand din data de 1 ianuarie 2019. In varianta inițiala,…

- Fostul premier Victor Ponta a afirmat, intr-o postare pe Facebook, faptul ca, daca ar fi fost el cel ales presedinte in 2014, nu ar fi desemnat-o pe Viorica Dancila premier, nu l-ar fi lasat pe Liviu Dragnea sa ocupe functia de presedinte al Camerei Deputatilor si nu ar fi numit-o pe Ecaterina Andronescu,…

- Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa au vizitat, miercuri, situl arheologic Pompei, in loc sa participe la discutiile informale de la Bruxelles, pe tema Brexit. Victor Ponta reactioneaza la gestul presedintelui, ironizand sloganul "Romania lucrului bine facut"."Eu nu am de ce sa ma supar…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat marti seara, la Targu Mures, ca este in permanenta "certat" cu privire la faptul ca si-a pus semnatura pe candidatura actualului prim-ministru, Viorica Dancila, la Parlamentul European. "Ma tot cearta toata lumea: cum a ajuns Dancila la…