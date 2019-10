Victor Ponta a declarat, marti seara, intr-o interventie telefonica la Digi 24, ca Viorica Dancila se teme de Pro Romania, intrucat parlamentarii PSD au acum o alternativa. Ponta sustine ca Viorica Dancila a sunat personal 12 parlamentari de la Pro Romania pentru a le promite post de ministru, daca nu voteaza motiunea de cenzura. "Cel putin in grupul Pro Romania sunt, am numarat eu, am vorbit cu 12 colegi pe care i-a sunat doamna Dancila persona (...)