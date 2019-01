Presedintele Pro Romania, deputatul Victor Ponta, a declarat miercuri, la Targu-Jiu, referitor la alegerile prezidentiale din acest an, ca este dispus sa lase la o parte orgoliile si sa sustina un candidat care se va desprinde de Liviu Dragnea, facand referire la Calin Popescu-Tariceanu sau la Corina Cretu.



"Noi ne-am propus - si eu personal am si experienta si capacitatea sa o fac - si am pornit deja asemenea discutii, sa facem un fel de pol al normalitatii, alternativ la aceste doua variante, sa identificam, nu sunt asa 100 de oameni, sunt vreo 4-5 candidati cu profil social-democrat,…