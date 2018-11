Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat vineri, la Targu-Jiu, cu privire la Complexul Energetic Oltenia (CEO), ca autorizatia de mediu a companiei va fi retrasa pe 1 mai 2019, din cauza neachizitionarii certificatelor de CO2, iar "daca CEO se opreste in judetul Gorj, nu o sa mai fie bani…

- Caravana „Fii pregatit!“ a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta va ajunge in municipiul Targu Jiu sambata, 10 noiembrie, și va fi amplasata, intre orele 10.00-18.00, in Piața Prefecturii. Duminica, 11 noiembrie, Caravana „Fii pregatit!“ va ajunge in orașul Targu Carbunești ...

- Distributie Oltenia executa lucrari programate in retelele electrice pentru cresterea gradului de siguranta si continuitate in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor, precum si a imbunatatirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distributie Oltenia…

- Apa cu detergent curge la robinet in județul Gorj, iar locuitorii din doua comune susțin ca in apa este plina cu spume și conține detergenți sintetici. Este vorba atat de apa din rețeaua potabila, cat și de fantanile localnicilor. Situația este intalnita in comuna Padeș și Apa Neagra, iar un localnic…

- Adrian Gorun si-a aratat nemultumirea legata de faptul ca nu toti parlamentarii de Gorj pe care i-a invitat au fost prezenți, luni, la deschirea noului an universitar la Universitatea “Constantin Brancuși” din Targu-Jiu. Presedintele Senatului universitații a taxat, in discursul sau,…

- Fostul premier a zis ca este pentru prima data cand nu a fost invitat la deschiderea noului an școlar la Targu Jiu. ”Le urez tuturor elevilor, parintilor, profesorilor si celor din personalul nedidactic un An Scolar 2018-2019 cat mai bun si plin de rezultate pozitive! Romania insa merge…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, va veni, sambata și duminica, in județ. Pe 16 septembrie, va participa la Baia de Fier la „Coboratul oilor de la munte”. Deputatul Alin Vacaru spune ca fostul premier ar fi trebuit sa ajunga, la sfarșitul saptamanii trecute, la Gorj, insa vizita s-a…

- Dupa intalnirea „de socializare,, de joi, de la Craiova, cu liderii Pro Romania din Oltenia, deputatul de Gorj, Victor Ponta, va fi prezent astazi și la Targu-Jiu. Ponta intenționeaza chiar sa ramana in oraș pana luni, cand ia in calcul sa participe la deschiderea noului an școlar, așa cum…