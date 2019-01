Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat vineri, la Resita, ca orice partid "normal la cap" si-ar dori sa o aiba pe listele pentru europarlamentare pe comisarul european Corina Cretu. "Cred ca orice...

- Ipoteza incendiara in plin scandal dintre PSD și Corina Crețu.Comisarul european ar urma sa paraseasca formațiunea social - democrata pentru a se alatura partidului Pro Romania, inființat de fostul premier Victor Ponta, susțin surse Romania TV. Mai mult, susțin sursele citate, Crețu se pregatește…

- In cadrul campaniei de canibalizare a propriului partid, asa cum este normal in asemenea cazuri, cei din PSD incep sa-si arunce peste bord pe toti cei considerati drept „elemente dusmanoase, deviationisti si tradatori“ in raport cu persoana Liderului Unic. Absolut de inteles, cu rezultatele logice ce…

- Corina Cretu se declara dezamagita de atacurile la adresa sa venite din interiorul PSD, „partid caruia i-a dedicat 30 de ani din viata“, si spune ca „va merge pana la capat“ cu un proces in care partidul sau Codrin Stefanescu, secretarul general adjunct, sa demonstreze cum „tradeaza“ ea interesele nationale.…

- Comisarul european Corina Cretu s-a declarat dezamagita de atacurile la adresa sa din interiorul PSD, „partid caruia i-a dedicat 30 de ani din viata" si adauga ca „va merge pana la capat" cu un proces in care partidul sau Codrin Stefanescu, secretarul general adjunct, sa demonstreze cum „tradeaza" ea…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a lansat un atac extrem de dur la adresa comisarului european, Corina Crețu. El susține ca, in acest moment, Corina Crețu este dirijata de grupuri de interese de la Bruxelles și nu mai lucreaza in interesul Romaniei.”Nu am mai spus niciodata…

- "Ma tot cearta toata lumea: cum a ajuns Dancila la Parlamentul European pe semnatura mea? Si m-am uitat pe lista. Pe locul 1 era doamna Corina Cretu. M-am uitat si eu la locul 1. Pe locul 9 era doamna Dancila. De unde era sa stiu eu ca cel de pe locul 9, nici nu mai stiam cine era pe locul 9, ajunge…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, sare in apararea comisarului european Corina Crețu, reamintind ca multe din proiectele importante ale Romaniei au fost implementate cu ajutorul comisarului european. "DATORITA activitatii directe a Corinei Cretu si echipei sale de la Bruxelles am…