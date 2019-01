Ponta, condiție pentru Tăriceanu ca să îl susțină la prezidențiale "Noi ne-am propus - si eu personal am si experienta si capacitatea sa o fac - si am pornit deja asemenea discutii, sa facem un fel de pol al normalitatii, alternativ la aceste doua variante, sa identificam, nu sunt asa 100 de oameni, sunt vreo 4-5 candidati cu profil social-democrat, european, oameni bine vazuti, (...) si sa construim o alternativa, un candidat, dupa alegerile pentru Parlamentul European, pe care sa-l sprijinim toti si care, in primul rand, sa-l scoata pe Dragnea din primul tur, ca ati vazut ca are 5% in sondaje, insa are cea mai puternica masinarie politica, PSD, si are cei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

