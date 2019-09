Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta a afirmat, miercuri, la Parlament, ca premierul Viorica Dancila trebuie sa vina in fata Parlamentului sa ceara un vot de incredere, dupa iesirea ALDE de la guvernare. "Ced in continuare ca trebuie sa insistam ca doamna Dancila sa vina sa ceara votul in Parlament", a…

- Victor Ponta considera ca ramanerea judecatoarei Dana Girbovan in magistratura reprezinta un castig pentru Justitie. Liderul Pro Romania este de parere ca numirea in functia de ministru in Cabinerul Dancila ar fi dus la compromiterea judecatoarei."Fara sa o cunosc personal am o impresie foarte…

- "Nu exclud niciun fel de varianta, singurul lucru pe care il exclud, ca il tot aud sau mi-l spun colegi de buna credinta, il exclud, eu nu ma intorc in PSD. Pot sa colaborez cu pesedistii, nu-mi place conducerea PSD, dar eu sa ma intorc la PSD, cred ca singurul om din lume care mai crede in chestia…

- Victor Ponta nu este de acord cu depunerea unei motiuni de cenzura impotriva Guvernului Dancila. Liderul Pro Romania este de parere ca opozitia trebuie sa astepte ca Viorica Dancila sa se prezinte in Parlament cu restructurarea Guvernului, sa demonstreze ca PSD are majoritate sau sa piarda guvernarea."Cred…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca ministrul de Interne, Mihai Fifor, in loc sa stea la Ministerul de Interne pentru a rezolva multiplele probleme ale sistemului, prefera sa ii fie bodyguard premierului Viorica Dancila.Citește și: VIDEO ȘOCANT - Klaus Iohannis nici macar nu se uita…

- Social democrații se reunesc luni, în ședința Comitetului Executiv unde vor discuta despre soarta Coaliției PSD-ALDE. Liderii PSD nu vor sa cedeze în fața santajului lansat de Tariceanu și spun ca vor merge în continuare cu Viorica Dancila drept candidat la prezidențiale. De altfel,…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca Viorica Dancila va deconta la alegerile prezidențiale toate nereușitele Guvernului. Victor Ponta spune ca Viorica Dancila nu va intra in turul doi daca ramane cu actualul Guvern, dar ca nu iși dorește sa vada o batalie finala intre doi candidați de dreapta:…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, luni, la TVR 1, in lipsa unui acord pe o candidatura comuna susținuta de partidul sau, PSD și ALDE exista posibilitatea ca aceste formațiuni sa nu aiba un competitor in turul II al alegerilor prezidențiale. ”Daca ne punem toti candidati, ne batem cine…