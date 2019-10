Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a lansat joi, dupa adoptarea motiunii de cenzura, o propunere fostilor colegi parlamentari social-democrati, "sa reconstruiasca" o guvernare cum a fost cea promisa in 2016. "Oferta mea pentru fostii mei colegi de la PSD ramane valabila, acum, dupa motiune.(...) Ar trebui sa ne asezam la masa, sa intelegem ca acest guvern s-a terminat, sa sustinem impreuna un candidat comun in turul al doilea la prezidentiale, pe domnul Diaconu, care sa fie un contracandidat puternic pentru Klaus Iohannis si sa incercam sa reconstruim o guvernare asa cum am promis-o in 2016…