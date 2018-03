Ponta, boicotat de PSD, validat de PNL

Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de astazi este despre marlanie, oportunism și ipocrizie. Chestii de substanța, am putea spune… Sa incepem: „(…) toti consilierii locali si judeteni ai PSD, parlamentarii si prefectul au primit ordin de la Bucuresti sa nu fie prezenta la inaugurarea«Salii lui Ponta» sub sanctiunea excluderii…

- Numarul mare de accidente de pe DN 66 i-a determinat pe cei doi deputati ai Pro Romania din Gorj, Victor Ponta si Alin Vacaru, sa il interpeleze pe ministrul Transporturilor, Lucian Sova. Deputatii au primit sesizari legate de numarul mar...

- Ieri, 15 martie, Administrația Prezidențiala a organizat la Palatul Cotroceni evenimentul „Romania la Centenar”, eveniment la care au participat o serie de personalitați, oameni de cultura, societate civila, ambasadori și oameni de cultura.Printre cei care au participat la acest eveniment la invitația…

- Presedintele PSD Gorj, Florin Carciumaru, pune punct speculatiilor legate de o trecere a primarului liberal din Targu Jiu, Marcel Romanescu, la partidul pe care il conduce. „Din orgoliu, din mandria partidului, nu se va...

- Fostul premier Victor Ponta, in prezent deputat, a fost invitat la Targu Jiu la sfarsitul acestei luni. Ponta ar putea participa la inaugurarea Salii Sporturilor, obiectiv pentru care s-a obtinut finantare in perioada in...

- Scoala Gimnaziala „Alexandru Stefulescu” din Targu Jiu, cea mai mare din Gorj, cu peste 1.300 de elevi, se va extinde cu ajutorul unei finantari de la Ministerul Dezvoltarii Regionale. Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a semnat miercuri contractul de ...

- Președintele PSD Vrancea, Marian Oprișan, a fost ales vicepreședinte al Partidului Social Democrat pentru regiunea de Sud-Est, la Congresul extraordinar al partidului, care a avut loc sambata, la Sala Palatului din București. Marian Oprișan a fost ales cu 623 voturi…

- Este probabil una dintre cele mai longevive locuitoare din Gorj si, mai mult ca sigur, singura din judet care, de 8 Martie, a putut sa isi aniverseze ziua de nastere si sa serbeze 100 de ani de existenta. Elena Feteanu este din Borascu si prima...

- Un tanar, de 26 de ani, din Matasari, Gorj, este cercetat pentru savarsirea infractiunii de tainuire, pentru ca detinea nejustificat o motocicleta cautata de autoritatile din Germania. Bunul era folosit ca proba in cadrul unor proceduri penale, insa nu se ...

- Autoritatile din Targu Jiu se afla pe ultima suta de metri cu pregatirile pentru organizarea la Sala Sporturilor a Campionatului European de Box Under 22. Competitia va debuta pe 25 martie si se va incheia la inceputul lunii viitoare, respectiv pe 2 aprilie. Timp de o saptamana la Targu Jiu se vor afla…

- Un control al inspectorilor Directiei Sanitar Veterinare (DSV) Gorj la magazinele din comuna Pades a scos la iveala mai multe nereguli. Un patron a fost amendat cu 2.000 de lei pentru ca unul dintre magazinele sale functiona fara autorizatie, adminis...

- Partidul Social Democrat va avea 82 de delegați la congresul din 10 martie. Este un congres la care este posibil sa fie inlaturați liderii partidului care sunt cat de cat incomozi pentru Liviu Dragnea. "Ar fi pagubos și pentru PSD,...

- O spalatorie auto din municipiul Targu-Jiu va fi sanctionata cu o amenda de 48.000 de lei pentru folosirea in activitate a unor angajati fara intocmirea unui contract individual de munca. In timpul unui control efectuat astazi ,cu sprijinul Inspectoratului Judetean ...

- Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a spus la Radio Infinit ca ii place critica atunci cand este constructiva. Romanescu l-a dat exemplu pe presedintele USR Gorj, Radu Miruta, care pe langa critici mai are si idei bune p...

- Ofițerul de poliție Constantin Daniel Savulescu a avut caștig de cauza, la instanța de fond, in acțiunea intentata impotriva unei dispoziții a inspectorului șef al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj prin care a fost invalidat concursul pentru șefia Serviciului Rutier, in urma cu un an.…

- Patru administratori de drumuri din zona de sud a județului Gorj au fost sancționate de polițiștii din Turceni cu suma de 58.000 de lei pentru ca nu au deszapezit corespunzator. Poliția a mai aplicat 172 de sanctiuni contraventionale participa...

- PSD Gorj va discuta la viitorul Comitet Executiv propunerea de suspendare din functia de vicepresedinte al PSD Targu Jiu a lui Ion Isfan. Propunerea vine din partea Biroului Permanent Judetean al PSD Gorj, la numai cateva zile dupa ce org...

- Presedintele PSD Gorj, Florin Carciumaru, a luat act de faptul ca partidul lui Victor Ponta a dobandit personalitate juridica, dar nu ii da sanse ca la viitoarele alegeri sa faca pragul electoral. „Nu va pleca mai nimeni din P...

- Un tanar de 22 de ani, din Motru, a petrecut noaptea de miercuri spre joi in arestul IPJ Gorj, acesta fiind acuzat de fosta iubita ca a lovit-o in scara blocului in care locuiește. Agresata ar fi fost și bunica fetei, care ar fi insoțit-o la domiciliul tanarului, pentru a-i inapoia cadourile…

- Ex-primarul din Targu Jiu, Florin Carciumaru, a declarat ca a fost invitat la festivitatea de inaugurare a Salii Sporturilor din municipiu. Carciumaru a precizat ca se bucura ca una din investițiile incepute cand era primar a fost finalizata. Sala Sporturilor este o mandrie pentru Targu Jiu, mai sustine…

- In perioada februarie – mai 2018, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA) Gorj, structura teritoriala a Agenției Naționale Antidrog, lanseaza faza judeteana a concursului “Mesajul meu antidrog”, editia a XV-a, avand motto-ul “Pot altfel !”. Intrucat consumul de ...

- Presedintele PNL Gorj, Dan Vilceanu, spune ca are o relatie corecta cu primarul liberal Marcel Romanescu, in ciuda zvonurilor ca cei doi s-ar sapa reciproc. „Avem o relatie corecta, normala, suntem prieteni. Se aud multe, dar nici n...

- Obiectivul general al proiectului vizează promovarea culturii antreprenoriale și dezvoltarea cunoștințelor și abilităților antreprenoriale pentru un număr de 400 de persoane din județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea, încurajarea antreprenoriatului și ocupării pe cont…

- Fostul lider liberal Crin Antonescu sustine ca Victor Ponta a fost pentru o perioada aliat cu „binomul", ceea ce l-a si determinat sa se retraga din politica in cele din urma. Acesta afirma ca deputatul de Gorj l-a tradat, desi &ici...

- Florin Carciumaru sustine ca actionarul minoritar al CE Oltenia nu a tinut niciodata cu cel mai mare producator de energie pe baza de carbune din Romania. Reactia liderului PSD Gorj a venit dupa ce, la mijlocul saptamanii trecute, reprezentantul Fondului Proprietatea, Greg Konieczny,…

- Problemele aparute la varianta ocolitoare a municipiului Targu Jiu au fost prezentate recent conducerii Ministerului Transporturilor. Senatorul de Gorj, Florin Carciumaru, a declarat ca a discutat pe aceasta tema cu ministrul Transporturilor. Acesta din urma a precizat ca va trimite saptamana viitoare…

- Preoții Parohiei Motru I de la Ploștina au dat sfoara in țara ca vineri le stau la dispoziție șoferilor pentru a le sfinți mașinile pe care respectivii le conduc. Serviciul religios, recunoscut de catre Biserica Ortodoxa Romana, este gratuit și se va realiza dupa slujba religioasa din biserica…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca pe sectia de cale ferata 202 Targu Jiu – Craiova, la iesirea din statia Barbatesti catre Craiova (pe raza judetului Gorj), locomotiva trenului Regio 2092 (...

- Fostul presedinte executiv al PSD Gorj, Ion Calinoiu, le da dreptate primarilor care il critica pe Victor Ponta, devenit opozant al partidului. „Adevarul este la mijloc. Nu vreau sa fiu avocatul lui Victor Ponta. Oamenii au fost luati pri...

- Suspendat din conducerea Partidului Miscarea Populara pentru ca il sustine pe primarul liberal Marcel Romanescu. A patit-o Leonida Belgher, pana in aceasta saptamana, vicepresedintele PMP Gorj. Decizia a fost luata de conducer...

- Sindicalistul Valentin Craciun, de la Confederatia Sindicala Nationala Meridian, a facut infarct in timpul unei discuții la Ministerul Sanatații. Acesta a fost resuscitat la fața locului de secretarul de stat Cristian Grasu. Sindicalistul era cunoscut cu probleme cardiace. In timpul unei discuții cu…

- O indragita cantareata de muzica populara din Gorj a murit, vineri (9 februarie). Mariana Maracine Pitigoi a pierdut lupta cu o boala nemiloasa care a rapus-o. Potrivit apropiatilor, artista s-a stins din viata pe patul de spital. Trupul neinsufletit al solistei va fi depus la capela Sisesti, sambata…

- Nicolae Calescu, directorul Directiei Sanitar Veterinare (DSV) Gorj, spune ca sefii de la Bucuresti nu au avut ce sa-i reproseze in ceea ce priveste modul in care a gestionat activitatea institutiei in anul 2017. „Evaluarea a...

- Un primar din Gorj ii critica pe parlamentarii PRO Romania, Victor Ponta și Alin Vacaru. Social-democratul Victor Geogia, primar al localitații Bengești-Ciocadia le reproșeaza celor doi ca nu au știut sa țina cu partidul care i-a format ca și politicieni și a carui susținere au avut-o pentru a ajunge…

- Celebrul interlop din județul Gorj, Coco Paun, a fost prins de polițiști circuland de 48 de ori fara permis de conducere in ultimii 10 ani, insa de fiecare data a reușit sa scape, potrivit stiripesurse.ro Coco Paun contesta de fiecare data dosarul intocmit de polițiști și prin relații la cel mai inalt…

- Nici un politician de vaza nu a fost pe 24 ianuarie in capitala Micii Uniri, dar Victor Ponta și-a facut drum și a ajuns acolo unde nici un fruntaș al actualei puteri nu a ajuns. Deputatul de Gorj a spus cu aceasta ocazie ca a venit acolo pent...

- Dupa ce a fost dat afara din partid și a devenit criticul cel mai vocal al lui Liviu Dragnea, Victor Ponta anunta ca va vota impotriva noului cabinet ce va fi condus de Vasilica Dancila. Deputatul de Gorj e convins ca noul Executiv va fi, de fa...

- Viorica Dancila, premierul desemnat al Romaniei, este casatorita cu Cristinel Dancila, care este manager la o companie petroliera și incaseaza bani frumoși. Viorica Dancila a fost desemnata noul premier al Romaniei , devenind astfel prima femeie din Romania care ocupa aceasta funcție. Viorica Dancila,…

- Ion Ișfan, inspector școlar general al ISJ Gorj, a spus ca nu are nicio intenție de a merge la Pro Romania și nici nu l-a chemat nimeni. A recunoscut insa ca se mai consulta din cand in cand cu fostul premier. "Am...

- Cei mai importanti lideri ai PSD Gorj au sustinut in declaratii publice necesitatea unui candidat la Primaria Targu Jiu apropiat ca varsta de Marcel Romanescu. Un candidat de 40 de ani, care exclude din start posibilitatea ca actual...

- Dupa aranjamentele din Biroul Politic al PNL Targu-Jiu, in urma carora Mihai Paraschiv a pierdut funcția de prim-vicepreședinte, șeful organizației județene Dan Valceanu i-a interzis acum consilierului municipal sa mai faca declarații publice in numele partidului. Mihai Paraschiv susține ca a aflat…

- Federația Romana de Box intenționeaza sa organizeze la Targu Jiu Campionatul European de Box sub 22 de ani. Competiția va avea loc in perioada 24 martie – 2 aprilie 2018, insa aceasta este in pericol sa nu se mai desfasoare pentru ca lucrarile la Sala Sporturilor sunt intarziate. Primarul din Targu…

- Președintele PNL Gorj, Dan Vilceanu, susține ca Marcel Romanescu ar trebui sa fie mai deschis cu presa, mai ales ca are cu ce se lauda. „Din punct de vedere al comunicarii, cred ca Marcel Romanescu trebuie sa fie mai deschis, mai prezent...

- Peste 10.000 de turisti au fost prezenti in zona montana Ranca de Anul Nou si in primele zile ale acestui an. Statiunea a fost arhiplina, insa nu au fost inregistrate probleme deosebite, dupa cum a declarat prefectul de Gorj, Ciprian Florescu. Autoritatile s-au mobilizat in zona pentru a se asigura…