Ponta: Băsescu este un mare iubitor de dosare şi are ocazia,…

Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, duminica seara, ca nu se bucura pentru ca Traian Basescu a fost audiat la DNA, dar nici nu sufera, insa a precizat ca fostul presedinte este un "mare iubitor de dosare si are ocazia sa le traiasca pe pielea lui".



"Domnul Basescu este un mare iubitor de dosare si are ocazia, in sfarsit, sa le traiasca pe pielea lui. Nu ma bucur, dar nici nu pot sa spun ca sufar dupa Basescu (...) Nici nu stiu de ce a fost chemat (...) Ii placea cu dosarele, abia astept sa il strigam si noi ca e penal, nu?", a aratat Victor Ponta, la Romania TV.

