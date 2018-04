Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Victor Ponta continua atacurile la adresa actualului lider PSD, Liviu Dragnea, pe care îl acuza ca a „teleormanizat” toata România.Acesta a spus într-o postare pe o rețea de socializare ca, în prezent, criteriile dupa care sunt aleși…

- Victor Ponta face o marturisire inedita pe Facebook. Într-o postare în care se regasesc si greseli de ortografie, Ponta spune ca functiile de premier, ministru sau vicepresedinte PSD se dau pe baza a trei crierii: daca esti din Teleorman sau ai dat

- Romania se multumeste sa ramana prizoniera scandalurilor intretinute la televizor, in timp ce probleme reale sunt trecute cu vederea, considera fostul premier Victor Ponta, intr-o postare publicata, duminica, pe pagina sa de Facebook. "Romania se multumeste sa ramana prizoniera a scandalurilor…

- "Voi transmite tot interviul live pe contul meu de Facebook - asa ca va astept aici! Vreau sa lamuresc si sa inchid definitiv toate temele din trecut ( plus minciunile si mizeriile lui Dragnea si ale Grupului lui Propaganda)", a anunțat Victor Ponta pe Facebook. "Dupa aceasta "socoteala" finala…

- Victor Ponta anunta ca interviul pe care il va acorda azi, de la ora 13.00, pentru STIRIPESURSE.RO, va fi ultimul in care va vorbi despre trecut, dorind sa clarifice toate aspectele vehiculate in spatiul public in ultima perioada."Voi transmite tot interviul live si pe contul meu de Facebook-…

- El a declarat, luni seara, intr-o emisiune la Romania TV, ca "trebuie schimbata paradigma" in materie de investitii, astfel incat lucrarile sa fie efectuate in scurt timp si sa fie achitate ulterior pe termen lung, nu pe bucati, cu plata pe termen lung. "Schimbam paradigma" "Dupa…

- Fostul premier considera ca partidul a fost capturat de ”Grupul de la Teleorman” iar Congresul a pus ”capat brutal exercițiului democratic”. Mai mult, Ponta le transmite foștilor colegi sa aiba curajul sa ia atitudine impotriva lui Dragnea și sa nu fie complicii liderului PSD. „PSD a fost…

- Victor Ponta a postat sambata, pe Facebook, un discurs pe care l-ar fi tinut daca ar fi participat la Congresul PSD de la Sala Palatului. "Discursul lui Victor Ponta la Congresul PSD din 10 Martie 2018. Titlul de mai sus reprezinta, din pacate, doar o dorinta. De la formarea oficiala a PSD…

- Teologul, scriitorul și traducatorul Cristian Badilița susține, pe Facebook, ca ”Romania a fost și este raiul pe pamant” pentru oameni ca Dej, Ceaușescu, Iliescu, Basescu, Ponta și Dragnea.

- Acum opt ani, Victor Ponta era ales președintele PSD. Fostul premier a ținut sa rememoreze momentul pe pagina sa de Facebook, fara sa evite sa critice actuala conducere a partidului. „In urma cu exact 8 ani ( 20 Februarie 2010) colegii din PSD m-au ales in urma unei competitii deschise si…

- "Am primit dovada scrisa / am fost chemat ca martor la DNA ( nu am depus niciodata niciun denunt contra nimanui) - iarasi Dragnea a mintit cu nerusinare! Credeti ca isi da demisia? - Dragnea Mincinosul si-a batut joc de membrii PSD ( partid in care am activat timp de 15 ani si pe care l-am…

- Miercuri seara dupa conferința de presa a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, Elena Udrea a declarat ca ii pare rau ca nu are și ea inregistrari si ca nu s-a gandit sa pastreze anumite chitante pentru unele „cadouri” facute procurorilor de Dorin Cocos, fostul ei sot, potrivit flux24.ro „Vedeti de ce e…

- Fostul lider al PSD, Victor Ponta, comenteaza intr-o postare pe Facebook excluderea primarului Iasiului, Mihai Chirica, din partid, spunand ca acesta a fost exclus pentru ca a sprijinit Guvernul Tudose, tot asa cum el a fost exclus pentru sprijinul fata de Guvernul Grindeanu, concluzia sa find ca Dragnea,…

- Victor Ponta comenteaza intr-o postare pe Facebook excluderea primarului Iasiului Mihai Chirica din partid, spunand ca acesta a fost exclus pentru ca a sprijinit Guvernul Tudose. "Eu am fost exclus de Dragnea din Partid pentru ca am sprijinit Guvernul PSD condus de Grindeanu/ Mihai Chirica…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat ca, prin efectele produse de aplicarea Legii salarizarii si a masurilor fiscale aprobate de coalitia de guvernare, "PSD-ul confiscat de Dragnea (...) distruge tot ce a reusit aceasta tara in ultimii sase ani si ne aduce inapoi la anul 2010". "In 2010 (cand s-au…

- Elena Udrea a avut o reacție neaștepta la numirea Vioricai Dancila ca premier, despre care spune ca este un prim-ministru ”care nu i-a fost indicat lui Dragnea de catre Securitate”. ”De data aceasta avem un premier care nu i-a fost indicat lui Dragnea de catre Securitate.…

- "Gata, avem un guvern nou, pus pe repede inainte, la fel ca toata intamplarea cu schimbarea Primului Ministru. Pentru prima data Romania are o femeie in aceasta functie, ceea ce ma face sa ma abtin de la pareri referitoare la performantele economice pe care noul Cabinet le va avea. Din solidaritate.…

- El a spus ca dupa "elevul lui Coldea", este posibil sa urmeze "secretara lui Coldea". Mircea Badea a mai declarat ca PSD nu a invațat nimic din eșecul USL. [citeste si] "Avem mari șanse ca dupa elevul lui Coldea - pentru ca Mihai Tudose ne-a zis ca Florian Coldea i-a fost profesor -…

- ”Daddy? Un descreierat bolnav de putere care si-a decapitat doua guverne in 12 luni, fara sa-i pese de consecintele pentru tara. Daddy, vezi ca Romania se afla intr-o zona cu tensiuni militare,intr-o Uniune Europeana aflata in plin proces de reasezare. Nu mai vorbim de deprecierea monedei…

- ”Despre criza din PSD! Intr-un context european important, de care Romania ar putea profita, Dragnea si Tudose "se joaca de-a doamna Carmen Dan." Aici nu conteaza cine are dreptate. Conteaza doar ce spune Constitutia, care, in disputa dintre un membru al guvernului si premier ii da…

- Bogdan Stan, fost șef al ANAF, pozat in timp de joaca poker in cadrul unui turneu. Imaginea a fost publicata pe Facebook de Gelu Ștefan Diaconu, care a fost, la randul sau, șef al ANAF. Diaconu a afirmat ca Bogdan Stan este „omul de casa al lui Dragnea” și ca „atunci cand ai gambling-ul in sange e clar…

- "Guvernul e al Romaniei, nu al PSD si trebuie sa guvernezi pentru toata tara. Si pentru cei care voteaza PSD, si pentru cei care nu voteaza PSD. Conform Constitutiei Romaniei si legii de organizare a Guvernului, schimbarea unui ministru presupune doua persoane: prim-ministrul, care propune schimbarea,…

- Fostul premier Victor Ponta a postat un mesaj pe contul personal de Facebook, unde se declara dezamagit de conducerea PSD. ''Am intrat in PSD-ul condus de Adrian Nastase si in Guvernul care a dus Romania in NATO si in UE. Am condus PSD-ul si Guvernul care in 2012 - 2015 a scos Romania din dezastrul…

- Victor Ponta spune ca guvernul Romaniei are de rezolvat cinci probleme acute care nu mai suporta amanare. Potrivit fostului premier, pentru dezamorsarea celor “cinci bombe cu ceas” este nevoie de un guvern competente și stabil iar orice zi pierduta ii va costa mult pe romani. Victor Ponta, intr-o postare…

- "La ANAF si in tot Ministerul de Finante este deja un dezastru provocat de absurda "revolutie fiscala"! Premierul Tudose poate sa rezolve situatia printr-o ordonanta care sa proroge termenele de intrare in vigoare pana cand se face o analiza serioasa si se indreapta greselile si masurile absolut…

- Ivan: CEx PSD ar fi trebuit sa-i ceara demisia lui Liviu Dragnea Europarlamentarul social-democrat Catalin Ivan apreciaza ca membrii Comitetului Executiv National al PSD ar trebui sa ceara, in sedinta de luni, demisia lui Liviu Dragnea si sa organizeze de urgenta congres. "Comitetul Executiv National…

- Rareș Bogdan și-a aratat indignarea fața de situația din Romania, in cadrul unui mesaj postat pe pagina sa de Facebook.Citește și: Mesaj DUR catre Liviu Dragnea și Carmen Dan, dupa incidentul șocant de la ambasada Pakistanului: 'Ce se putea intampla in cazul unui atentat' "O luam de…

- Victor Ciutacu a scris un mesaj dur pe Facebook in urma cu puțin timp. Este unul dur la adresa protestatarilor pe care-i face ”proști” și incearca sa-i faca sa conștientizeze pericolul in care arunca Romania prin opoziția lor impotriva unei schimbari benefice. ”Tefeleilor haștagieni, Mazare,…