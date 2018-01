Stiri pe aceeasi tema

- „Pana la 31 ianuarie, dintr-un milion și jumatate de romani care trebuie sa mearga la ANAF sa-și regularizeze diverse venituri de anul trecut. A confirmat și Comisia Europeana și ANR, prețul la energie a explodat. Sunt cele mai mari din Europa. O sa vina frigul și o sa ne confuntam cu o criza cumplita…

- Victor Ponta intervine in scandalul legat de polițistul pedofil din Poliția Romana. Dupa ce Carmen Dan a propus și Tudose a refuzat, fostul premier vine cu un apel catre Liviu Dragnea. Mai exact, Ponta susține ca șefa de la Interne trebuie sa plece imediat.

- Victor Ponta a lansat, in aceasta seara la B1 TV, acuzații extrem de dure la adresa lui Liviu Dragnea, președintele PSD. Fostul premier a spus despre Dragnea ca are o gandire mafiota și ca are obsesia puterii, devoaland de unde a plecat cearta dintre el și liderul PSD.

- "Cred ca ar fi un pas inapoi. A fost o propunere pe care a avansat-o Victor Ponta la vremea respectiva, contestata de multi atunci si pe care eu am sustinut-o si cred ca ar fi un pas inapoi pentru ca ii da presedintelui partidului o legitimitate foarte mare. Asta nu are nicio legatura cu demiterea…

- A primit 7 nominalizari la Oscar și este fericitul caștigator al unei statuete aurii, cunoscut pentru jocul sau actoricesc și numeroasele filme epice in care a aparut. In varsta de 68 de ani, actorul american Jeff Bridges, cunoscut pentru peliculele „The Big Lebowski”, „Tron: Legacy” sau „Iron Man”…

- Un român de 22 de ani din Marea Britanie a ajuns în atenția presei internaționale dupa ce a furat mai bine de 53 de telefoane mobile în timpul unui concert printr-o metoda inedita.

- Cați bani a cheltuit Dj Wanda pentru a se trata de boala cumplita pe care a descoperit-o in urma cu cateva luni. Vedeta a fost internata intr-un spital din Turcia, unde i s-au facut mai multe investigații. Dj Wanda a vorbit in direct la tv, despre perioada grea prin care a trecut și despre cat de mult…

- In timpul interviului, Victor Ciutacu a facut o marturisire neașteptata: i s-a propus sa intre intr-un partid politic, propunerea venind atat din partea lui Victor Ponta cat și din partea lui Crin Antonescu, cel care conducea la vremea respectiva PNL. ”Atat dumneavoastra cat și domnul Antonescu…

- Premierul Mihai Tudose a convocat o ședința de urgența la Ministerul de Interne, imediat dupa intoarcerea sa din vizita in Serbia, pentru a discuta despre pregatirile pentru iarna, in condițiile in care veștile de la meteorologi sunt ingrijoratoare.

- Lipsa tratamentului cu imunoglobulina pentru pacientii cu imunodeficiente primare le revolta pe rudele acestora. Zeci de persoane protesteaza miercuri in fata Guvernului, cerand rezolvarea crizei. In acelasi timp, medicul pediatru imunolog Alexis Cochino a izbucnit in lacrimi in timpul unui interviu…

- Criza cu care se confrunta sistemul de sanatate din Romania a ajuns pe masa institutiilor europene. O petiție la nivel mondial catre Comisia pentru Drepturile Omului a ONU cu privire la lipsa de imunoglobulina in Romania a fost lansata de o femeie din Australia.Citeste si: Victor Ponta, reactie…

- Fostul premier Victor Ponta saluta poziția liderului ALDE, Calin Popescu Tariceanu, care a declarat ca, in opinia sa, nu ar fi nevoie de mitinguri de sustinere asa cum au anuntat cei de la PSD ca intentioneaza sa faca in zilele urmatoare.Tariceanu, lovitura NEAȘTEPTATA pentru PSD: 'Nu cred…

- Sistemul de supraveghere video al Aeroportului International Henri Coanda va fi dotat cu tehnologii de recunoastere faciala, recunoastere automata a numerelor de inmatriculare si centru de date video. Termenul de realizare a lucrarilor este de doi ani de la atribuirea contractului.Citeste…

- Eugen Tomac prevede o noua criza politica in Romania, in urma scandalului din PSD."Scandalul din PSD este abia la inceput. Este tot mai clar ca acest colos politic, care a "furat" alegerile prin minciuna și promisiuni ce depașeau și imaginația PPDD nu poate gestiona puterea pe care o deține.…

- Craig Hamilton-Parker, clarvazatorul britanic faimos ca ar fi prezis Brexitul, presedinția lui Donald Trump, atentatul din Las Vegas, dar și altele a vorbit despre ce ne așteapta în 2018.

- Victor Ponta a declarat, la Digi24 , ca liderul PSD Liviu Dragnea nu poate merge in Statele UNite ale Americii pentru ca nu mai are viza. In plus, fostul premier afirma ca mesajul Departamentului de Stat al SUA ii era adresat lui Liviu Dragnea, iar acesta ori nu l-a inteles, ori nu a vrut sa il accepte.…

- "Cand trecem de la vorbe frumoase la televiziune la cifrele seci din proiectul de Buget mierea se transforma in fiere!", isi incepe postarea Victor Ponta. "Dar noi nu putem sa vorbim nici azi despre lucrurile cu adevarat importante care ne vor afecta viata tuturor in 2018 - taxe si impozite,…

- Trimisul special al AGERPRES, Florin Barbuța, transmite: O companie din Letonia a atras fonduri europene pentru a crea un beton cu 50% mai rezistent și cu 30% mai rapid de instalat, reducandu-se, astfel, emisiile de CO2 cu 40%. "Avem acum mașini care sunt facute din materiale…

- Fostul premier Victor Ponta vorbeste, la Adevarul Live, de la ora 14.00, despre mesajul dat de Departamentul de Stat al SUA referitor la legile Justitiei, revolutia fiscala a PSD si evolutia Pro Romania.

- ”Am spus deja un lucru simplu si rational pe care l-am invatat in acesti ani de politica la nivel inalt - cat timp Liviu Dragnea ramane presedintele Camerei Deputatilor nu se vor putea adopta morificari la legile justitiei care sa fie echilibrate, discutate, acceptate pe plan intern si international/…

- Victor Ponta a avut o prima reacție dupa ce Departamentul de Stat al SUA și-a exprimat îngrijorarea fata de faptul ca Parlamentul României ia în calcul o legislatie care ar putea submina lupta anticoruptie si ar putea afecta independenta sistemului judiciar si a cerut Parlamentului…

- Noul an care incepe peste o luna pare sa nu fie unul la fel de bun pe cum il prognozeaza guvernanții, cel puțin daca ii dam crezare fostului premier Victor Ponta. Intr-o postare pe Facebook acesta vorbește despre „haosul...

- La o saptamana dupa esecul discutiilor exploratorii de formare a unei coalitii, liderii Uniunii Crestin-Democrate (CDU) a cancelarului german Angela Merkel urmeaza sa se intalneasca, duminica seara, la Berlin pentru discutarea altor optiuni, informeaza dpa. Citește și: SONDAJ - Ce domenii…

- Un grup de ONG-uri, intre care Actiune impotriva Foametei, Medecins du Monde si ACTED (Agentia pentru Cooperare Tehnica si Dezvoltare), au cerut miercuri comunitatii internationale sa actioneze in estul Ucrainei unde o criza umanitara 'uitata' afecteaza patru milioane de persoane, relateaza AFP.…

- Cel puțin doua persoane au murit dupa ce un mal de la cariera de piatra din satul Pascani, raionul Criuleni, s-a prabusit in aceasta seara. O alta persoana a fost transportata de urgența la spital. Potrivit Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale, la fața locului se afla mai mulți…

- Moțiunea de cenzura, numita ”PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma”, face referire la „minciunile”, „nerealizarile” si la „masurile care au destabilizat economia in cele zece luni de cand coalitia PSD – ALDE a preluat guvernarea”. Mișcarea liberalilor este mai mult un exercițiu de imagine,…

- Ultima data cand economia Romaniei a depasit-o pe cea a Chinei a fost in 2008, la scurt timp dupa ce criza financiara a cuprins mare parte din planeta. Politicienii s-au incalzit cu accest succes, chiar inainte ca tara sa cedeze, necesitand in ultima instanta o salvare de 20 de milioane de euro, scrie…

- "Nu votam motiunea, chiar nu am inteles de ce o fac. (...) Am discutat intre noi ce castiga Romania cu motiunea de cenzura a PNL si nu am reusit sa gasim un raspuns pozitiv. Nimic nu se castiga, eventual o noua criza politica. Si ne gandim cu totii daca nu cumva schimbarea Guvernului Tudose e de…

- O ampla campanie de dezinformare ruseasca a țintit regiunea Catalonia. Acuzatiile vin din partea ministrulului spaniol al Apararii, Maria Dolores de Cospeda, care sustine ca hackerii rusi ar fi raspandit stiri false pentru a alimenta criza din nordul tarii.

- In primele doua jocuri ale rundei a 12-a din Liga a 4-a, mulți nervi, aratandu-se 4 cartonașe roșii (trei in disputa de la Sasciori). La Aiud, Metalu a remizat cu CIL Blaj, iar la Sasciori, Euro Șpring a repurtat a treia victorie la rand Rezultate: Metalu Aiud – CIL Blaj 1-1 (1-0) Marcatori: M. Moga…

- Alina Puscas este, in aceste momente, daramata de durere. Mai exact, tatal ei a murit in aceasta dimineata dupa ce a pierdut lupta pe care o ducea cu o boala cumplita. Marcel Pușcaș, tatal Alinei Pușcaș, avea 57 de ani și suferea de cancer de mai multa vreme, el fiind, de altfel, operat, in urma cu…

- Tudose se teme de protestele de strada ale sindicatelor și de transformarea lui intr-un nou Grindeanu, sau mai rau, intr-un nou Boc. Dragnea se teme de picajul liber al PSD in sondaje și de pierderea conducerii partidului, daca promisiunile cu maririle de salarii și pensii din programul de guvernare…

- Conform reprezentantilor Circumscriptiei electorale comunale 54 din Pantelimon, un barbat in varsta de 42 de ani, reprezentantul PMP in sectia din Pantelimonul de Sus, a suferit, duminica dupa-amiaza, o criza de epilepsie. Reprezentantii biroului electoral au sunat la 112, iar la fata locului…

- "In timpul intalnirii, s-a stabilit o strategie comuna in ceea ce privește aprovizionarea cu imunoglobulina a pieței din Romania, pe termen scurt și lung, luand in calcul inclusiv modificarea cadrului legislativ pentru aceste produse, daca este necesar. Unul dintre producatorii prezenți la intalnire…

- Situatia este exploziva la Dinamo! Umiliti de Viitorul Constanta in campioant, 0-4, „cainii rosii” au ajuns la cea de-a saptea infrangere in campionat si sunt in afara play-off-ului. Fanii si-au pierdut rabdarea si au pus tunurile pe jucatori si pe patronul Ionut Negoita.

- Ponta, la doi ani de la tragedia din Colectiv . Fostul premier, care a demisionat din funcție, in urma incendiului care a luat viața a 65 de tineri, a marturisit, intr-o postare pe Facebook, ca traiește, ca tata, o teama cumplita in fiecare seara in care fiul sau merge in Centrul Vechi. ”Suntem toți…

- Criza politica din Catalonia, unde parlamentul regional a declarat unilateral independența, masura urmata de decizia guvernului central de la Madrid de impunere temporara a administrarii directe, nu ii afecteaza deocamdata semnificativ pe romanii din regiune, dupa cum au apreciat reprezentanții mai…

- Presedintele Kurdistanului irakian, Massoud Barzani, a anuntat, duminica, intr-o scrisoare adresata Parlamentului regiunii autonome, ca nu va mai ocupa actuala functie dupa data de 1 noiembrie, pe fondul crizei fara precedent intre Erbil si Bagdad, relateaza AFP, potrivit news.ro.Vezi și: Victor…

- Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu a declarat, vineri, pentru AGERPRES, ca Parlamentul de la Barcelona se situeaza in afara cadrului constituțional spaniol prin decizia de declarare a independenței Cataloniei, iar guvernul spaniol nu are, din punct de vedere juridic, alta varianta decat…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan a declarat, marti, in cadrul unei conferinte de presa organizata pentru jurnalistii romani prezenti la sesiunea plenara de la Strasbourg, ca in ceea ce priveste modul de actionare al guvernului actual in economie, acesta face, simultan, trei greseli care vor duce…

- Directorul ANM, Elena Mateescu, a vorbit luni la Antena 3 despre prognoza meteo pentru perioada urmatoare, dar și despre cum va fi vremea in aceasta iarna.Meteorologii prognozeaza o iarna cu viscole și episoade de ger, cu temperaturi ce vor cobori și sub -30 de grade. Citește și: Fizicienii…

- Victor Ponta a spus ca el abia asteapta sa il voteze pe Sorin Grindeanu la sefia ANCOM, sustinand ca fostul premier este potrivit pentru aceasta functie. "Caragiale este depasit de Dragnea - jos Grindeanu, sus Grindeanu. Eu nu stiu cum se mai pot uita in ochii cuiva cand acum trei luni bateau…

- Guvernul spaniol vrea sa organizeze alegeri regionale in Catalonia, in luna ianuarie 2018. Guvernul lui Mariano Rajoy a convenit acest lucru cu opoziția socialista (PSOE), in cadrul setului de masuri extraordinare menite sa impuna administrarea directa a regiunii. Anunțul a fost facut de socialista…

- Ideal pentru dispozitive mobile, echipamente de retea, sisteme server si minarea de monede virtuale, procesul de fabricatie 8nm LPP (low power plus) promite microprocesoare cu 10% mai eficiente si 10% mai bine miniaturizate decat procesul de fabricatie pe 10nm folosit pana acum. Intr-o performanta remarcabila,…

- Apar noi indicii despre stransele legaturi existente intre șefa DNA, Laura Kovesi, și Serviciul Roman de Informații, in perioada in care SRI era condus de George Maior și generalul Florian Coldea, doua personaje cu care șefa DNA a impartit aceeași incapere din casa lui Gabriel Oprea in noaptea alegerilor…

- Adjunctul ambasadorului Coreei de Nord la Națiunile Unite, Kim In-Ryong, a anunța ca tensiunile din Peninsula Coreea risca sa conduca la izbucnirea "în orice moment" a unui "razboi nuclear", precizând ca orice tara care ar participa de partea SUA la o interventie militara va deveni…

- O echipa de experți aeronautici din Moldova va ajunge cel tarziu luni la Abijan pentru a analiza și expertiza tragedia aviatica de langa aeroportul din capitala Coastei de Fildeș in urma caruia 4 moldoveni și-au pierdut viața. Este una din masurile decize in urma unei celule de crize organizate in aceasta…