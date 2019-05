Ponta, atac dur la Ludovic Orban „NU poți sa faci schimbarea politica in Romania cu indivizi ca Ludovic Orban - un combinator politic din anii 90, (...) mereu pe post de mascarici pentru cei care il mai baga in seama!", a scris Victor Ponta, joi, pe contul lui de Facebook. „Daca o schimbam pe Dancila cu Orban ne batem joc de oameni!", a mai spus Victor Ponta. VEZI ȘI: Eșecul PSD și șansa lui Dancila. Borza spune planul lui Iohannis, PNL și USR: de unde vine surpriza VEZI ȘI: Eșecul PSD și șansa luispune planul lui, PNL și USR: de unde vine surpriza





