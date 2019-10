Stiri pe aceeasi tema

Victor Ponta, lierul Pro Romania, a spus duminica, la Romania TV, ca bugetul țarii este intr-o situație critica, ceea ce ar putea pune in pericol salariile și pensiile. "Toate datoriile țarii s-au triplat, s-au marit de patru ori. Deficitul bugetar e imens. E nevoie urgenta de un nou Guvern.

Președintele PRO Romania, Victor Ponta, a declarat, duminica, la Romania TV, ca bugetul țarii este intr-o situație critica, ceea ce ar putea pune in pericol salariile și pensiile.

"I-am spus premierului, principalii inamici ai ei nu sunt in randurile opozitiei, ci in randurile PSD-ului. Sunt multi lideri care fac un joc la dublu. Principalul castigator este Victor Ponta. In masura in care Marcel Ciolacu si Paul Stanescu o vor sustine neconditionat pe Dancila, motiunea nu are…

Deputatul PNL Ioan Cupsa a declarat vineri ca motiunea de cenzura initiata de PNL impotriva Guvernului Dancila va fi depusa marti, 1 octombrie, pentru ca pe 8 sau 9 octombrie actualul guvern sa fie demis.

Deputații ALDE, care au ramas fara grup parlamentar dupa demisia a cinci parlamentari ai formațiunii, vor face grup mixt cu partidul lui Victor Ponta, a precizat, miercuri, Calin Popescu Tariceanu. "În urma acestei decizii ( demisia unor deputați ALDE- n.red) pe care au comunicat-o…

Cuvantul "Salvati" din Uniunea Salvati Romania pare sa fie un indemn adresat altora. In timp ce afirma ca "povestea USR-PLUS este astazi povestea tuturor oamenilor care nu mai vrem sa stam deoparte", Dan Barna transmite clar ca USR nu vrea la guvernare, in ciuda iminentei caderi a Guvernului Dancila.

Deputatul PNL Florin Cițu a atras atenția asupra faptului ca Ordonanța de Guvern care modifica datoriile catre stat este neconstituționala. Cițu menționeaza observația CE asupra faptului ca Guvernul a menținut deficitul bugetar la 3,02% din PIB, prin nerestituirea TVA-ului catre contribuabili, potrivit…

Tehnicianul Edi Iordanescu nu se afla in aceste zile alaturi de echipa Gaz Metan Medias, din cauza unor probleme de sanatate, anunta clubul ardelean, potrivit news.ro.