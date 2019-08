Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, considera ca fostul europarlamentar Mircea Diaconu reprezinta "un candidat altfel" in alegerile prezidentiale din toamna acestui an. "Eu cred ca domnul Diaconu reprezinta un candidat altfel: nu are in spate un partid, nu are in spate tot felul de lucruri. Si noi il…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, intenționeaza sa renunțe la candidatura la alegerile prezidențiale. Anunțul ar urma sa fie facut luni, la ora 16:00, au declarat surse politice pentru Mediafax. Retragerea lui Tariceanu vine in contextul in care Pro Romania (partidul lui Victor Ponta) și ALDE discuta…

- Viorica Dancila a postat, sambata, un mesaj pe Facebook in care le multumeste social-democratilor pentru sustinerea acordata, afirmand ca PSD a demonstrat la Congres ca e unit si pregatit sa castige alegerile prezidentiale, potrivit Mediafax. „Multumesc colegilor pentru sustinerea manifestata atat de…

- PMP il va desemna, oficial, duminica, pe Theodor Paleologu candidat al partidului la alegerile prezidențiale. Acesta se bucura de sprijinul partidului, dar și de al fostului președinte Traian Basescu.Citește și: Un senator PSD a DEMISIONAT din partid: avea funcție de conducere in Senat…

- Președintele PSD și premierul Romaniei, Viorica Dancila, negociaza, astazi, cu liderul PRO Romania, Victor Ponta, și liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susținerea unui candidat comun la alegerile prezidențiale. Ideea insa este una mai veche și ii aparține lui Liviu Dragnea, a dezvaluit Liderul…

- Calin Popescu Tariceanu ar putea sa candideze la alagerile prezidențiale chiar și fara susținerea PSD, precizeaza Romania TV. Liderul ALDE este decis, iar in prezent are loc o ședința de partid in care se discuta aceasta decizie. Cu toate ca politicianul este masurat și in sondajele Partidului…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este de parere ca cea mai buna solutie la alegerile prezidentiale este un candidat unic din partea PSD-ALDE-PRO Romania, propunere anuntata deja de Victor Ponta. „Cu domnul Ponta am evaluat variantele pe care le avem la dispozitie pentru alegerile prezidentiale.…