- Bagata in corzi de sarabanda de scandaluri care macina Ministerul de Interne, Carmen Dan cauta cu disperare situatii pentru a preveni astfel de „bombe” cu un efect devastator asupra imaginii structurilor componente ale MAI. Insa se tot bate pasul pe loc, astfel ca de la „bataia cu Boureanu” la nenumarate…

- Carmen Dan, propunerea pentru Ministerul de Interne, a declarat luni ca in 2017 au fost emise 3.000 de ordine de protectie, din care 25% au fost incalcate, motiv pentru care e nevoie de schimbarea...

- Carmen Dan, ministrul propus pentru Afaceri Interne (MAI), a primit, luni dimineata, aviz pozitiv in comisia de specialitate din Parlament, cu 20 de voturi "pentru" si 9 "impotriva".Citeste si: Iohannis, PRESAT sa ia o decizie privind Guvernul: Dragnea si Tariceanu, scrisoare de ULTIM MOMENT…

- Surse apropiate fostului premier afirma, pentru Money.ro, ca Mihai Tudose, avand in spate susținerea mai multor parlamentari care au fost de partea sa și in conflictul cu Dragnea, intenționeaza sa atace deciziile liderului PSD privind componența viitorului Guvern, dar și in alte privințe. Conflictului…

- Videle, orasul din Teleorman cu o populatie de 12.000 locuitori, a devenit faimos pentru c-a dat tarii trei demnitari importanti: democratul Adriean Videanu - fost ministru al Economiei, precum si pesedistele Carmen Dan - ministrul de Interne si Viorica Vasilica Dancila - noul premier.

- Premierul interimar Mihai Fifor a declarat, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca in prezent sunt 23 de judete sub avertizare de cod galben de ninsori si intensificari de vant si a cerut ca autoritatile sa actioneze astfel incat circulatia pe drumurile publice, cai ferate si aeroporturi sa…

- Traian Basescu a postat pe pagina lui de facebook un mesaj, cu puțin timp, inaintea CEx-ului. Mai exact, fostul președinte a precizat ironic ca Dragnea și Tudose "se joaca de-a doamna Carmen Dan". Comitetul Executiv Național s-a reunit luni de la 16:00 pentru a raspunde solicitarilor lui Mihai Tudose.…

- "Un prim-ministru are suportul unui partid. Cand un premier spune ca nu mai poate lucra cu un ministru, chiar nu mai poate lucra. Șeful Guvernului guverneaza pentru toata Romania. Daca ministrul de Interne e al lui Dragnea și folsește Poliția pentru Dragnea, nu mai vorbnim de un guvern democratic,…

- Fostul presedinte Traian Basescu a sustinut, intr-o emisiune la B1 TV, ca intreg scandalul din PSD a pornit de la ministrul de Interne, Carmen Dan. Basescu sustine ca desi ministrul stia ca premierul nu-si dorea schimbarea sefului din Politie, Carmen Dan i-ar fi fortat mana lui Tudose."Sincer…

- Potrivit unor surse DCNews, premierul Tudose ar fi confirmat susținatorilor sai ca nu va demisiona, indiferent de evoluțiile de la Comitetul Executiv Național care va avea loc luni, la București. Chiar daca Liviu Dragnea i-o va cere, sau daca partidul o va susține pe Carmen Dan, premierul Tudose…

- Ițele cazului in care este implicat polițistul pedofil se adancesc mai mult cu fiecare zi. Au aparut imagini cu un nou atac pentru care este suspectat Eugen Stan. Agresiunea, cercetata de Parchetul General, a avut loc in 2016, iar victima, o femeie, ar fi avut 43 de ani. Cazul polițistului, aflat de…

- Conflictul dintre șefa de la Interne, Carmen Dan, și premierul Mihai Tudose capata noi dimensiuni, dupa ce prim-ministrul a publicat un mesaj pe pagina proprie de Facebook pentru a incerca sa tranșeze conflictul, explicand ca nu i-a influențat chestorului Ionița decizia de a nu accepta șefia IGPR.

- "Romania sfasiata de hienele din PSD. PSD este incapabil de guvernare institutionala si a devenit un risc, inclusiv de securitate, pentru Romania. Tara este azi aruncata in criza politica si totala decredibilizare . Premierul Mihai Tudose, ii cere public ministrului internelor sa demisioneze,…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, ca a fost mintit in ultimul hal de Carmen Dan. „Nu mai am ce discuta cu ministrul de Interne. A spus ca e dispusa sa demisioneze, eu i-am spus ca o accept”, a spus Tudose. „Daca eram dupa ministrul de Interne ii dadeam pe toti afara din minister, sub…

- Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a solicitat demisia ministrului Carmen Dan. Orban a precizat ca pe fondul incapacitații PSD de a guverna, cetațeanul roman este in pericol. PNL a solicitat nu doar demisia ministrului de Interne, ci și demisia șefului IGPR. Președintele PNL, Ludovic…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan a declarat, joi, corespondentului MEDIAFAX, ca lucrurile ”au evoluat firesc” intre Liviu Dragnea si Mihai Tudose, adaugand ca actualul lider al PSD va fi istorie, iar premierul isi va putea forma guvernul dupa cum considera el.”Lucrurile au evoluat firesc,…

- Surse de la Palatul Victoria afirma ca premierul Mihai Tudose a decis, in urma discuției cu șeful IGP, chestorul Bogdan Despescu, sa trimita Corpul de control al primului ministru care sa faca o ampla investigație la Ministerul de Interne și Inspectoratul General al Poliției. Raportul IGP privind…

- Mihail Tudose spune ca a fost mințit de Carmen Dan și a verificat-o sunand comandantul unui serviciu secret. Martor ar fi fost un ziarist care, cateva minute mai tarziu, il numea pe unul dintre demnitari ”prietenul pedofililor”.

- Prim-ministrul Romaniei, Mihai Tudose, a declarat miercuri, in emisiunea „Sinteza zilei”, ca din punctul sau de vedere demisia lui Carmen Dan de la Ministerul de Interne reprezinta reactia normala dupa scandalul cu pedofilul politist.

- Reacție puternica a fostului premier Victor Ponta in scandalul care a cuprins zilele acestea Ministerul de Interne, el fiind de parere ca ministrul Carmen Dan nu ar trebui sa mai stea o clipa in fruntea acestui minister. Pentru a o vedea...

- Prim-ministru Romaniei, Mihai Tudose, a declarat miercuri, in emisiunea „Sinteza zilei”, ca din punctul sau de vedere demisia lui Carmen Dan de la Ministerul de Interne este reactia normala dupa scandalul cu pedofilul politist.

- Fostul premier, Victor Ponta, i-a dat lecții in direct la Romania TV actualului șef de la Palatul Victoria, Mihai Tudose. Ponta i-a transmis lui Tudose sa devina premier in adevaratul sens al cuvantului și sa o dea afara pe Carmen Dan de la ministerul de Interne. Mai mult, Ponta ii transmite lui…

- Victor Ponta intervine in scandalul legat de polițistul pedofil din Poliția Romana. Dupa ce Carmen Dan a propus și Tudose a refuzat, fostul premier vine cu un apel catre Liviu Dragnea. Mai exact, Ponta susține ca șefa de la Interne trebuie sa plece imediat.

- Fostul premier Victor Ponta face apel la președintele PSD, Liviu Dragnea, sa ii solicite ministrului de Interne, Carmen Dan, sa-și dea demisia. Ponta este de parere ca ministrul Carmen Dan s-a compromis iremediabil prin greșeli de management și de gramatica.Vezi și: Un medic nutriționist șocheaza:…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat marți seara ca actualul ministru de Interne, Carmen Dan, ar vrea sa demisioneze din funcție, însa nu este lasata de președintele PSD Liviu Dragnea.

- "La ANAF si in tot Ministerul de Finante este deja un dezastru provocat de absurda "revolutie fiscala"! Premierul Tudose poate sa rezolve situatia printr-o ordonanta care sa proroge termenele de intrare in vigoare pana cand se face o analiza serioasa si se indreapta greselile si masurile absolut…

- "Ianuarie 2018 - Premierul Romaniei ( oricare ar fi acesta ) trebuie sa inceapa anul cu motoarele turate la maxim si sa abordeze frontal cel putin 5 probleme sistemice care pot exploda in orice moment - si deci nu pot fi amanate ( finante, energie, politie, educatie , salarizarea bugetarilor) :…

- Victor Ponta, fost premier si presedinte al PSD, a declarat ca din informatiile sale de la fostii colegi din PSD Carmen Dan ar vrea sa-si dea demisia din functia de ministru de Interne, dar nu este „lasata de Liviu Dragnea“, actualul sef al social-democratilor. Mai mult, Ponta i-a recomandat premierului…

- Fostul premier, Victor Ponta a comentat actuala situație din Ministerul de Interne, dezvaluind ca are informații conform carora Carmen Dan ar vrea sa demisioneze, dar nu o lasa Liviu Dragnea. Ponta a povestit și un episod in care s-a certat cu actualul lider al PSD pentru ca nu a vrut sa-i dea pe mana…

- Victor Ponta a dezvaluit una dintre ceea ce el numește ”obsesia” lui Liviu Dragnea. Fostul lider PSD a declarat ca Liviu Dragnea și-ar fi dorit, cand a fost ministru, sa conduca Ministerul de Interne. De acolo au inceput certuri intre Dragnea și Ponta.”E una dintre cele mai mari certuri pe…

- Reținerea principalului suspect in agresiunea din 5 ianuarie 2018 are potențialul unui scandal uriaș, cu foarte multe conotații politice. Identificarea suspectului in persoana unui polițist o pune pe Carmen Dan in situația de a reacționa violent la adresa unor subordonați sau de a-și recunoaște neputința…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat ca ministrul Carmen Dan conduce foarte bine Ministerul de Interne si nu ar trebui sa isi dea demisia in contextul cazului politistului acuzat de pedofilie. „Dansa conduce foarte bine Ministerul de Interne, cu o mana de barbat. Va dati seama ca…

- Discutii, la ora transmiterii stirii, intre premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne, Carmen Dan, la sediul MAI, in contextul in care meteorologii au emis mai multe avertizari de vreme rea pentru urmatoarele 24 de ore. Potrivit unor surse guvernamentale, premierul Mihai Tudose, revenit…

- Lovitura dura primita de "Fabrica de generali" din cadrul Ministerului de Interne. Potrivit National, desi era cap de lista pentru promovarea in rang de general, unul dintre varfurile structurii a fost omis de catre presedintele Iohannis la inaintarea in grad. Citeste si: Victor Ponta, reactie…

- Polițistul ranit in timpul perchezițiilor de la Radauți ar putea fi transferat intr-o clinica universitara daca se va impune o intervenție neurochirurgicala, pentru ca viața acestuia sa fie salvata, a declarat marți ministrul de Interne, Carmen Dan.''Este o alta intamplare nefericita in care…

- ”Iei un om de la o scoala din Videle si il pui ministru... Ministrul de Interne in orice tara din Europa are o locuinta pazita chiar de politistii care ii sunt subordonati. Povestea ca te duci in oras, ca ti-a spus Dragnea sa nu iei politisti cu tine ca te spioneaza e... eu in ultimii sapte ani nu…

- Bomba serii vine de la Ministerul de Interne. Carmen Dan a anuntat la Romania TV ca a fost ascultata in propria casa cu microfoane. Daca SRI a negat vehement ca ar avea vreo legatura, seful comisiei de Control a SRI din Parlament, Claudiu Manda lanseaza un atac extrem de dur la adresa DNA si a Laurei…

- Parchetul General a deschis un dosar penal, dupa ce ministrul de Interne, Carmen Dan, a facut o plangere penala ca a gasit un microfon de interceptare, ascuns intr-o priza, in casa inchiriata. Invitat la Digi 24, Victor Ponta a comentat in mod surprinzator evenimentul.Fost coleg de partid…

- Faptul ca Jandarmeria a ieșit cu caii la protestele de duminica din București a declanșat un val de critici pe rețelele de socializare. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a lansat acuzații grave la adresa ministrului de Interne, Carmen Dan, susținand ca „a scos caii ca sa-i intimideze pe manifestanți…

- Razboiul subteran din interiorul PSD este mai acerb ca niciodata. Dupa eliminarea din Guvern a Rovanei Plumb și a lui Sevil Shhaideh, doi dintre oamenii fideli ai lui Liviu Dragnea, acum se incearca crearea unui context favorabil pentru schimbarea lui Carmen Dan de la Ministerul de Interne, ultimul…

- Iata ca desi probabil Carmen Dan e singura care mai crede ca se afla pe bune la conducerea Ministerului de Interne, o noua mutare demonstreaza ca la MAI avansarile in grad se fac strict pe biletele, dupa cum este si cazul subsecretarului de stat Mihai Valeriu, cel aflat in plin proces de demolare a…

- Detinutii vor pleca si mai repede din inchisoare dupa ce ordinul ministrului de Interne privind aresturile improprii a fost publicat in Monitorul Oficial, transmite Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor.De ieri angajatii penitenciarelor au reluat calculul executarii…

- Parlamentarul social-democrat spune ca si-a lasat masina langa blocul in care locuieste chiar in apropierea Parlamentului si exact langa sediul Serviciului Roman de Informatii din Capitala. Catalin Radulescu sustine ca a strans in Parlament semnaturi pentru modificarile aduse la legea justitiei si…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu, supranumit deputatul Mitraliera, a ramas fara masina de lux. Parlamentarul sustine ca automobilul, un Range Rover de 140.000 de euro cumparat acum doua luni, fusese parcata marti seara in fata blocului unde locuieste, culmea, chiar langa sediul SRI! Insa, miercuri dimineata,…

