Stiri pe aceeasi tema

- Dancila îl acuza pe Iohannis ca întârzie rectificarea bugetara! ,, Lipsa avizului CSAT pe rectificarea bugetara a facut imposibila adoptarea proiectului în sedinta de azi a Guvernului'' a spus pe un ton critic

- ”Sunt condamnabile aceste violențe care au avut loc in Piața Victoriei, dar cred ca aici putem identifica și vinovații. Sunt absolut convins ca doamna Dancila a fost trimisa in concediu, ca sa nu fie in țara pe data de 10 august. In ceea ce o privește pe doamna Carmen Dan, nu cred o secunda ca a…

- ”Parlamentul și-a facut treaba, a indreptat Legile Justiției și Cod Penal și Codul de Procedura Penala. (...) Din pacate, dl președinte alearga cu pași mari catre suspendare sau, mai rau, catre o acuzare de inalta tradare. Dumnealui și-a parasit atribuțiile de mediator și a trecut in partea in care…

- "Presedintele deja a anuntat ca vrea sa candideze pentru un nou mandat. Are nevoie de un vehicul politic. Nu poti sa castigi alegerile prezidentiale fara un partid. Pana una alta singurul partid pe care se poate bizui este PNL. USR este un fel de jucarie, asa, care isi zice partid, dar ala functioneaza…

- Administrația Prezidențiala ii raspunde ministrului de Finanțe, Eugen Teodorovici, susținand, intr-un comunicat, ca i-a adus la cunoștința „situația grava in care s-ar putea ajunge daca vor fi efectuate reducerile masive de buget” , iar, in urma unei discuții, premierul Dancila l-a mandatat pe consilierul…

- Celebrul personaj de desene animate Winnie the Pooh a ajuns pe lista neagra a guvernului chinez. Ursulețul dragalaș creat de englezul A.A. Milne este, mai nou, un inamic al cenzorilor chinezi, scrie Digi24.ro.

- Prezenta presedintelui la congresul PNL arata foarte clar ca Iohannis se teme alegerile prezidentiale din 2019 si isi simte pozitia de candidat unic al dreptei din ce in ce mai subreda. Dupa ce a castigat detasat alegerile prezidentiale din 2014 in fata lui Victor Ponta, Iohannis a incercat sa se…

- Vicepremierul Paul Stanescu, desemnat sa preia conducerea Guvernului in perioada 6-13 august, a declarat, vineri, ca atat el cat și prim-ministrul vor respecta decizia CCR in cazul cererii de soluționare a conflictului juridic președinte - premier pe tema interimatului la Palatul Victoria.„E ...