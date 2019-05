Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta susține ca Liviu Dragnea s-a rugat de toți șefii SRI sa-l ajute cu ”dosarul” dar niciodata nu le-a cerut acestora sa-i ajute și pe alți pesediști. Dimpotriva. Iata ce a scris Ponta pe Facebook: ”MINCIUNA si fariseismul trebuie sa aiba un sfarsit / oricat minti la televizor si in discursuri…

- Floarea Alesu, fost director executiv al DGASPC Teleorman, le-a spus, luni, judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, la ultimul termen al apelului din dosarul in care este judecat si liderul PSD, Liviu Dragnea, ca rasufla usurata "dupa 7 ani de cosmar". "Pot sa spun ca pot sa rasuflu…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit luni, pentru 27 mai, pronuntarea sentintei definitive in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, in care este judecat liderul PSD, Liviu Dragnea. AGERPRES/(AS - autori: Mihai Stoica, Eusebi Manolache, editor: Claudia Stanescu, editor online:…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie dezbate, luni, dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru savarsirea...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa la Dumbraveni, ca o decizie a Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) in privinta completurilor de trei judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) ar putea avea ca efect reluarea procesului in care este…

- Soțul uneia dintre magistratele din completul care judeca dosarul lui Liviu Dragnea este fan pasionat al PSD, lucru pe care il recunoaște pe rețelele de socializare. Dezvaluirea a fost facuta de publicația Newsweek, care a publicat și cateva imagini cu afirmațiile facute de partenerul de viața al judecatoarei. …

- Se anunța mare protest la Inalta Curte de Casație și Justiție, acolo unde, astazi, liderul PSD Liviu Dragnea, ar fi trebuit sa se prezinte la audieri.Evenimentul a fost planificat pe Facebook, iar protestatarii au postat online și avizul primit de la Jandarmerie. Peste 200 de oameni și-au…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, este citat, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, pentru a fi reaudiat in dosarul DGASPC Teleorman, in care are o condamnare in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare, conform agerpres.ro. Totodata, la acest termen,…