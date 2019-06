Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR, Dan Barna, a fost surprins la Bruxelles la o intalnire cordiala cu Victor Ponta, liderul Pro Romania, noteaza antena3.ro. Tema discuției a fost legata, probabil și de viitoarea afiliere a Pro Romania in Parlamentul European, dar și de disputele interne, acolo unde USR ar dori o opoziție…

- Victor Ponta a publicat pe Instagram o fotografie facuta miercuri la Parlamentul European, pe hol, unde apare alaturi de Traian Basescu. Poza este replica lui Ponta la o alta poza, tot de la Parlamentul European, in care apare la masa cu Dan Barna, lider USR-PLUS.

- Presedintele USR, Dan Barna, s-a intalnit miercuri la Bruxelles cu liderul Pro Romania, Victor Ponta, in contextul in care cele doua partide poarta negocieri pentru a intra in noul grup politic european En Marche, construit de presedintele Frantei Emmanuel Macron. Tema discutiei a fost propunerea pentru…

- Liderul USR Dan Barna a relatat, miercuri, ce a discutat cu liderul Pro Romania, Victor Ponta, dupa ce in presa au aparut fotografii de la o intalnire a celor doi intr-o cafenea din Bruxelles.„Am avut o discuție 15 minute in care i-am cerut sa susțina moțiunea de cenzura și Pro Romania sa il…

- Liderul USR, Dan Barna, a fost surprins la Bruxelles la o intalnire cordiala cu Victor Ponta, liderul Pro Romania. Pana acum, niciunul dintre cei doi nu s-a aratat entuziasmat de ideologia politica a celuilalt, ba din contra, USR a sustinut intotdeauna ca nu vor exista intelegeri cu social-democratii,…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, susține ca nu se teme de europarlamentarul Rareș Bogdan. De asemenea, Ludovic Orban susține ca proaspatul ales in Parlamentul European trebuie sa invețe ce inseamna lucrul in echipa.Citește și: Viorica Dancila a triumfat, la Bruxelles, dupa condamnarea lui Liviu…

- Dacian Cioloș crede ca singura soluție pentru stabilitatea politica in Romania o reprezinta alegerile anticipate. Liderul PLUS a explicat ca lucreaza la constituirea unui grup politic in Parlamentul european, dar schimbarea trebuie inceputa in țara, unde aleșii nu mai pot avea legitimitate decat dupa…

- De fapt, politicieni care se cred locomotive. Este un lucru deja demonstrat: un partid creste daca are in frunte o mare personalitate. Un adevarat lider politic trage dupa el partidul, nu invers. Privind in spate putem da exemple de presedinti de partid care au ridicat procentele partidului si putem…