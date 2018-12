Stiri pe aceeasi tema

- De asemenea, partea yuanului in aceste rezerve a scazut pentru prima data in trimestrul al treilea de la debutul publicarii acestor cifre in trimestrul patru 2016. In schimb, rezervele detinute in yeni japonezi au atins cel mai ridicat nivel din ultimii 16 ani. Aceste rezerve, detinute de bancile…

- Nicolae Robu a venit cu noi vești cu privire la parcarile supraetajate promise intre blocuri. Potrivit primarului Timișoarei, imediat dupa trecerea iernii, ar urma sa inceapa lucrarile la prima parcare dublu nivel, care va fi realizata in Calea Martirilor. “Aseara am primit de la proiectant soluția…

- Numarul rușilor care regreta prabușirea URSS a ajuns la un nivel maxim in ultimii 10 ani, reprezentand 66% din numarul celor intervievați, arata un studiu al Centrului Levada, rezultatele carora au fost publicate de Vedomosti. Ponderea celor care cred ca prabușirea URSS putea fi evitata a ajuns la 60%,…

- Nicolae Robu a avut, astazi, in cadrul conferinței de presa de la Primaria Timișoara, o noua ieșire nervoasa la adresa jurnalistului PRESSALERT.ro Dragoș Boța. De data aceasta, primarul Timișoarei a inceput sa il atace pe jurnalist din senin, in momentul in care edilul vorbea despre cum ar trebui guvernul…

- Un total de 9.92 milioane de vehicule construite sub umbrela grupului Volkswagen au ajuns la clienți in perioada ianuarie-noiembrie 2018, potrivit datelor oficiale publicate de VW. Grupul german a inregistrat o creștere de 1.8% in perioada menționata, cu toate ca livrarile din noiembrie au scazut cu…

- Circa 3.000 de autoturisme ecologice noi au fost vandute in Romania, in primele noua luni ale anului, aproape dublu fata de aceeasi perioada din 2017, iar ponderea masinilor „verzi” in totalul vanzarilor auto la nivel national a ajuns la 2,6%, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor…

- Piața neagra a țigaretelor a scazut in septembrie la 15,3% din totalul consumului (cu 2,9 p.p. mai puțin fața de iulie 2018) „Regiunea nord-est continua sa fie și in septembrie cea mai afectata de piața neagra, cu o pondere de 33,5%, deși inregistreaza o scadere substanțiala de 6 p.p., fața de luna…

- Polonia a adaugat aproximativ noua tone de aur la rezervele sale in perioada iulie-august 2018, pe fondul scaderii preturilor, aceasta fiind cea mai mare achizitie de aur facuta de acest stat dupa 1998 si, totodata, una dintre cele mai mari achizitii facute de atunci de o tara membra a Uniunii Europene,…