- In Romania, ponderea alimentelor si a bauturilor nealcoolice in totalul cheltuielilor este de 28%, fiiind cea mai mare din Uniunea Europeana, de 2,5 ori mai mare decat media. La polul opus se situeaza Marea Britanie, unde cheltuielile cu mancare ocupa doar 8% din totalul cheltuielilor.

- Marea Britanie "trebuie sa paraseasca" Uniunea Europeana pe 31 octombrie, dupa ce amânarea de doua ori a datei Brexitului, a declarat luni ministrul britanic însarcinat cu aceasta problema spinoasa, subliniind ca aceasta voința ambelor parți, potrivit La Libre, citat de Rador.…

- Prețurile alimentelor comercializate in Romania sunt cele mai mici din Uniunea Europeana, media fiind cu 34,6% mai mica, arata datele Eurostat, citate de Agerpres.ro. Situația vin in contextul in care inflația s-a ridicat la 4,1% in luna mai, Romania avand cea mai mare inflație din UE. Concomitent,…

- Aproape un sfert (23%) din populatia Romaniei era ocupata in agricultura in 2018, ceea ce plaseaza Romania pe primul loc in Uniunea Europeana, unde media populatiei ocupate din sectorul agricol era de 4%, arata datele publicate miercuri

- Mai este o saptamana pana la alegerile europarlamentare, iar "Nu ma duc la vot pentru ca nu se schimba nimic" este atitudinea multor romani. Analiza datelor de la scrutinele din ultimii 30 de ani arata ca la fiecare runda de alegeri vin tot mai putini oameni sa voteze. O confirma toate cifrele, fie…

- Statele membre ale Uniunii Europene au cheltuit in anul 2017 peste 31,2 miliarde euro pentru servicii de protectie impotriva incendiilor, aproape 300.000 de persoane fiind angajate ca pompieri in Uniunea Europeana atat in 2017, cat si in 2018, arata datele publicate sambata de Eurostat. Suma de 31,244…

- Romania este pe locul patru in Uniunea Europeana in functie de ponderea liber-profesionistilor in totalul fortei de munca, de 17%, peste media comunitara de 14%, potrivit datelor aferente anului 2018 publicate marti de biroul european de statistica Eurostat.

- Daca la nivelul Uniunii Europene fetele reprezinta, in medie, doar 17% din totalul elevilor de liceu si studentilor in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor, Bulgaria si Romania sunt pe primele locuri in UE in conditiile in care aproximativ 33% respectiv 31% din totalul elevilor de liceu…