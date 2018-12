Pomul de Craciun, de la traditie crestina la o adevarata industrie: peste 10.000 de ferme specializate din Europa livreaza anual 50 de milioane de pomi de Craciun

Stiri pe aceeasi tema

- Cum a ramas mai puțin de o luna pana la Craciun, in intreaga lume pregatirile sunt in toi. Primul pe lista este bradul, pe care cei mai nostalgici il impodobesc din noiembrie, și pentru care marile orașe ale lumii se intrec in a-l decora. Așa s-a intamplat și la Munchen, orașul care a stabilit un adevarat…

- La New York, de exemplu, vitrinele marilor magazine au fost decorate si luminate festiv, in timp ce in Europa, Munchen-ul se mandreste cu cel mai scump brad de Craciun din lume. Este facut integral din monede de aur si valoreaza nu mai putin de 2,3 milioane de euro. „Bradul de Craciun este special datorita…

- Cel mai scump brad de Craciun din Europa costa 2,3 milioane de euro. Este facut integral din monede de aur si este expus la Munchen, in sediul unei companii care tranzactioneaza metale pretioase, scrie digi24.ro.

- Aproape noua milioane de persoane contracteaza anual infectii in spitale si centre de ingrijire din Europa, a anuntat Centru European de Prevenire si Control al Bolilor, de pe langa Uniunea Europeana.

- Autoritatile trebuie sa se hotarasca daca Romania vrea sa creasca porci in ferme mari, pentru a face comert intracomunitar, sau in batatura omului, "ca sa-i mancam plini de veselie de Craciun", sustine presedintele Romalimenta, Sorin Minea. "Romania trebuie sa ia o decizie, si este treaba…

- (foto: Gibraltar Chronicle) Gibraltar inseamna, la pas, vreo 5 kilometri in lungime si cel mult 1.500 de metri latime. O frontiera terestra de un kilometru separa o stanca, cu un platou scos din apele marii, de teritoriul Spaniei. Stanca Gibraltarului, locuita de aproape 35.ooo de oameni, este al treilea…

- Industria de gaming este în continua creștere și atinge record dupa record, dupa cum arata și evenimentul gamescom de anul acesta, unde a fost înregistrat un numar impresionant de 370.000 de vizitatori. Unul dintre cei mai importanți jucatori din industrie este brandul de monitoare AOC…