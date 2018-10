Stiri pe aceeasi tema

- CSA Steaua are de la inceputul acestei saptamani un nou comandant, in persoana lui Pompiliu Bixi Mocanu, un ofiter de cariera, care in trecut a avut mai multe misiuni militare in Afganistan si Angola.

- Colonelul Bixi-Pompiliu Mocanu a fost detasat si imputernicit pe o perioada de 6 luni, incepand cu data de 15 octombrie, in funcția de comandant (președinte) al Clubului Sportiv al Armatei (CSA) „Steaua”, inlocuindu-l la comanda pe colonelul Cristian Petrea. Colonelul Mocanu este angajat al MApN din…

- Avioane invizibil pe radar de tip F-35 din dotarea fortelor SUA au fost folosite joi pentru prima data într-o misiune de lupta, bombardând un obiectiv al insurgentilor talibani în Afganistan, au declarat oficiali americani, informeaza site-ul

- 15 eroi cu 15 povești de viața ieșite din comun Poveștile militarilor din echipa Invictus, o mișcare sportiva dedicata soldaților invalizi și raniți in zonele de conflict, vor fi spuse miercuri, de Andreea Marin, intr-o ediție speciala a emisiunii Libertatea LIVE. De la ora 12.00, militarii-eroi vor…

- Andreea Marin se alatura proiectului cotidianului Libertatea de susținere a militarilor care au invins moartea, iar acum merg la una dintre cele mai mari competiții sportive dedicate invalizilor și raniților in razboaie. Cunoscuta pentru implicarea sa in proiecte sociale, Andreea Marin a acceptat ca…

- Noul comandant al fortelor NATO si ale SUA din Afganistan, generalul Scott Miller, si-a inceput duminica misiunea, dupa o ceremonie de schimbare de comanda la Kabul, relateaza dpa. Miller, care face parte din elita armatei americane, preia postul de la generalul John Nicholson, care a…

- Kevinn Quinn, care participase la doua misiuni in Afganistan, se intorcea de la spitalul unde era internata soția lui cand automobilul in care se afla a fost lovit de un altul. Barbatul in varsta de 32 de ani a fost ranit grav și a fost tranportat de urgența la spital, insa din pacate, el…