Pompierul Marcel si emotionanta intamplare de-asta vara cand era detasat la Constanta. Se face pielea gaina cum se spune

Stiri pe aceeasi tema

- Imagini șocante in Cimitirul Bellu, acolo unde este inmormantat cantarețul de mizica folk, Vali Sterian. Piatra funerara a fost distrusa, iar fotografia a fost facuta publica de Zoia Alecu. Compozitoarea a postat pe Facebook o fotografie cu piatra funerara distrusa. „Aflu cu mare tristete ca placa…

- Andrei Radu (21 de ani) este multumit dupa debutul la Genoa. Portarul nationalei U21 a reusit sa inchida poarta echipei sale in victoria, 2-0, pe teren propriu, impotriva lui Chievo. Intr-un interviu acordat pentru ProSport, Andrei Radu si-a exprimat trairile din primul sau meci ca...

- O poveste emoționanta s-a viralizat zilele aceste pe rețelele de socializare. Este vorba despre o intamplare trista a unei familii. Un tata și-a pierdut fiica și soția din cauza unui șofer beat. Potrivit acestei povești care a circulat pe pagina de Facebook, mama a stat o vreme in coma, insa nu a supraviețuit.…

- Inspectorii sanitar-veterinari au aplicat amenzi in valoare de 19.200 de lei in urma unor controale efectuate in statiunile de pe litoral, in perioada 20 - 26 august, a anuntat, luni, intr-un comunicat de presa, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).…

- Reprezentanții Direcției Silvice și cei ai Asociației Județene a Vânatorilor și Pescarilor Sportivi (AJVPS) au capturat, pâna în prezent, 40 de exemplare de mistreți în zona de terasa a județului Tulcea, în cadrul acțiunilor preventive pentru limitarea raspândirii…

- Doctorul Vlad Brasoveanu era plecat in concediu, in Delta, dar un telefon de la Irinel Popescu a fost suficient pentru a-l intoarce la a doua lui casa, Spitalul Fundeni, spitalul unde daruieste viata pacientilor in fiecare zi. A condus toata noaptea si dupa ce s-a odihnit a intrat in sala de operatii…

- Un accident rutier a avut loc aseara in judetul Constanta, intre Ovidiu si Mihail Kogalniceanu, in zona Hanului Kartali.In urma evenimentului, au fost ranite patru persoane. Politistii au transmis urmatoarele date:La data de 05 august a.c., in jurul orei 20.32, un barbat, de 39 de ani, a condus un autoturism…