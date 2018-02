Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe animale au murit si zeci de tone de furaje au ars intr-un incendiu care a avut loc, in noaptea de luni spre marti, in localitatea Victoria din comuna Stauceni, a anuntat, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu. Potrivit sursei citate, incendiul…

- Pompierii militari intervin la stingerea unui incendiu in localitatea Șinca Veche. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, plt. Luiza Danila, a precizat ca sunt doua victime, o femeie și un copil .de doi ani „A fost solicitata intervenția unui elicopter…

- Pompierii au intervenit, luni dimineata, pentru scoaterea trupului neinsufletit al unui barbat in varsta de aproximativ 50 de ani din raul Jiu, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, Florin Chisim.Citeste si: Ministrul Muncii IESE LA RAMPA…

- Scene greu de descris în cuvinte au fost vazute, în aceasta dupa amiaza, în centrul Capitalei. O mașina scapata de sub control a facut zob alte trei autoturisme. În loc sa fie atent la volan, șoferul își batea iubita și a intrat în plin în mașinile oprite…

- Un barbat din Tulcea a fost recuperat, vineri, de lucratorii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta de pe sarmele de intins rufe ale unui apartament de la etajul intai al unui bloc din municipiu. Barbatul in varsta de 37 de ani a declarat presei ca si-a pierdut cheile apartamentului…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Prahova au fost solicitati astazi sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o casa in Campina, strada Victor Babes. Potrivit ISU Prahova, arde un obiect de mobilier dintr o camera. Din pacate pompierii au gasit…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Porolissum” al judetului Salaj a prezentat, in cadrul unei conferințe de presa ce a avut loc la sediul instituției, marți, 31 ianuarie, activitatea desfașurata de instituție pe parcursul anului 2017. La conferința au fost prezenți lt.col. Adrian Dobocan, inspectorul…

- In decurs de aproape o luna de zile, pompierii buzoieni au intervenit pentru stingerea a 30 de incendii avand cauze „de sezon“. Mai exact, in raportul inaintat catre Prefectura Buzau, Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Neron Lupașcu” al județului Buzau a aratat ca, in perioada 15 decembrie…

- Un incendiu puternic a izbucnit, in aceasta noapte, in orașul Reșița. Pompierii carașeni s-au luptat cu flacarile, care au cuprins o casa, doua anexe și o mașina, aproape șase ore. Din feriricire, nicio persoana nu a fost ranita. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența al…

- Potrivit acestuia, echipajele medicale ale ISU au actionat, in ultimele doua zile, pentru identificarea si acordarea ajutorului medical persoanelor fara adapost din municipiile Botosani si Dorohoi. In urma actiunilor, au fost identificate si transferate intr-un centru social din municipiul…

- Detașamentul Aiud al Inspectoratului pentru Situații de Urgența intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit din localitatea Geoagiu de Sus. ISU a anunțat ca au fost deplasate la fața locului doua autospeciale și o ambulanța SMURD. Nu s-au inregistrat victime. FOTO: Arhiva

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Prahova au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza la o pensiune din Busteni yunde a avut loc o explozie la centrala termica pe gaze. Din primele informatii explozia nu a fost urmata de incendiu, iar o persoana…

- Pompierii au intervenit, pe parcursul anului 2017, la peste 5.700 de situatii de urgenta, cu aproximativ 14% mai multe decat in 2016, anul trecut fiind inregistrate cele mai multe incendii din ultimii sapte ani, a declarat joi, la bilantul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, inspectorul…

- Traficul pe un sens de mers este blocat, joi, la iesirea din municipiul Vaslui spre Barlad, dupa ce vagonul unui TIR care circula in zona s-a desprins de capul autotrenului. Pompierii asigura masuri de prevenire si stingere a incendiilor, avand in vedere ca incidentul s-a produs in preajma unei benzinarii.…

- Sefii Consiliului Judetean Timis si ai Prefecturii Timis s-au intalnit vineri cu pompierii timiseni care au participat la greaua misiune de stingere a sondei de la Moftinu Mare din judetul Satu Mare. Printre cei ce au primit laude si aprecieri pentru curajul lor s-au aflat si 13 pompieri lugojeni care…

- Doua persoane au fost transportate la spital, in urma exploziei urmata de un incendiu la o conducta a unei statii de pompare a gazelor din localitatea Hurezani, opt masini ale angajatilor si acoperisul sediului administrativ fiind distruse, a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Cateva lebede s-au stabilit, la inceput de an, pe raul Mures, intre Semlac si Seitin, fiind observate de catre pescari, dar si de catre reprezentanti ai Administratiei Parcului National Lunca Muresului. Conform specialistilor, aparitia in diverse locuri din judet a acestor pasari a devenit…

- Incendiu in Covasna, la un centru de colectare fier vechi. Pompierii din cadrul Detașamentului de pompieri Sfantu Gheorghe, județul Covasna, au intervenit, in dimineața zilei de joi, 11 ianuarie, la un incendiu izbucnit in curtea unui operator economic, ce se ocupa cu reciclarea materialelor refolosibile…

- Saptesprezece persoane au fost evacuate, sambata seara, in urma unui incendiu care a izbucnit intr-un apartament de la etajul al patrulea al unui bloc din municipiul Medias. judetul Sibiu. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru stingerea focului care se manifesta intr-una dintre incaperi.Potrivit…

- Pompierii au reusit sa elibereze capul sondei in flacari din localitatea satmareana Moftinu Mare, care arde de mai bine de doua saptamani, asteptand o solutie din partea specialistilor pentru captarea gazelor, care continua sa iasa din pamant, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant…

- O femeie in varsta de 88 de ani a murit intr-un incendiu produs duminica, 31 decembrie, in localitatea Cristelec. Potrivit informatiilor furnizate de catre reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Porolissum” Salaj, pompierii simleuani au fost solicitati sa intervina duminica dimineata,…

- Un puternic incendiu a izbucnit luni seara la mansarda unui imobil din municipiul Constanta. UPDATE 11.40: Pompierii au stabilit ca incendiul produs luni seara la mansarda unui imobil din centrul municipiului Constanta si in urma caruia opt familii au fost evacuate a fost provocat cel mai probabil…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta au fost solicitati, sambata noaptea, sa intervina in cazul unui incendiu izbucnit pe strada Sucevei din Constanta.La fata locului s au deplasat 3 autospecialele de stingere. Potrivit pompierilor, au ars mocnit foarte…

- In cursul zilei de joi, 21 decembrie 2017 in dotarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”Neron Lupascu” al judetului Buzau au intrat autospeciala de interventie si salvare de la inaltime, linia tehnica de intretinere echipamente individuale de protectie si autocamionul cu sistem hidraulic de…

- Pompierii vor începe joi o actiune de degajare a zonei din jurul sondei de gaze din localitatea satmareana Moftinu Mare, care arde de mai bine de trei zile, fiind comandate scuturi speciale de protectie atât pentru personalul de interventie, cât si pentru autospeciale, a declarat joi,…

- ”Nu am intervenit pentru stoparea frontului de flacari pentru un simplu motiv, ca aceasta actiune coordonata impreuna cu captarea gazelor din zacamant ar duce practic la posibilitatea formarii unor amestecuri explozive care in functie de viteza vantului si directia de deplasare a vantului ar putea…

- Cele mai recente echipamente de interventia repartizate Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Porolissum” Salaj au fost prezentate miercuri, 13 decembrie, de catre reprezentantii institutiei, care au oferit, cu aceasta ocazie, si detalii despre fiecare mijloc de interventie in parte. Dupa cum…

- In intervalul 08 – 11 decembrie a.c., pompierii militari din cadrul unitatii si subunitatilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Serban Cantacuzino” al judetului Prahova au desfasurat 151 misiuni, dintre care: 71 misiuni ale echipajelor SMURD pentru acordarea primului ajutor calificat si…

- In luna noiembrie, subunitatile de interventie ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Vasile Goldis” al judetului Arad au executat 360 misiuni de interventie. S-a intervenit pentru stingerea a 25 de incendii, o misiune de descarcerare, trei misiuni de asanare a teritoriului de munitie ramasa…

- Cu ocazia zilei de 1 decembrie, Ziua Naționala a Romaniei, ofițerii și subofițerii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența“Mihai Viteazul” al județului Covasna care s-au remarcat pe timpul misiunilor de intervenție au fost avansați inaintea expirarii stagiului minim in grad. Astfel, au…

- Acoperisul unei biserici monument istoric din satul Borosesti, comuna Sutesti, a fost distrus in urma unui incendiu izbucnit duminica, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, Catalin Popescu. Citeste si: Plesoianu, reactie TRANSANTA dupa…

- Pompierii militari au intervenit in aceasta dimineata, in jurul orei 5.00, la un incendiu care a izbucnit in comuna Halchiu, pe strada Feldioarei. Conform informatiilor primite de la purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, cpt. Ciprian Sfreja, flacarile au afectat…

- Ar putea sa va intereseze: Inundații pe Dunare 5.06.2010 Bani pentru spital 7.06.2010 Israelul starnește controverse 6.06.2010 3 morți și 9 raniți 12.06.2010 S-a activat planul roșu de intervenție! Pompierii de la trei detașamente ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența se confrunta cu…

- Reprezentanții E.ON Romania și ai Inspectoratului pentru Situații de Urgența recomanda ca sistemele de incalzire sa fie corect instalate de catre persoane autorizate, intreținute corespunzator și verificate periodic. Conform E.ON Romania, in ultimii cinci ani, in urma celor 6.200 de incendii de locuințe…

- Pompierii intervin, marti seara, la Teatrul Constantin Tanase din Capitala, unde sunt degajari de fum din subsol, in zona scenei, anunta reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti – Ilfov. Potrivit acestora, persoanele care erau la repetitii au iesit din teatru inainte…

- Accidentul a avut loc la kilometrul 293, in zona Fantanita Haiducului, unde un autoturism s-a ciocnit frontal cu un TIR. In urma impactului, o femeie de 44 de ani, aflata la volanul autoturismului si care era singura in masina, a ramas incercerata, pompierii intervenind pentru scoaterea acesteia.…

- Cu o echipa in componenta careia se afla si cativa fosti voleibalisti de performanta, echipa de volei a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Porolissum” Salaj a obtinut un nou titlu de campioana nationala la volei in cadrul “Cupei ASPR”, al noualea, din tot atatea ediții disputate. Editia din…

- Un incendiu a izbucnit, in noaptea de joi spre vineri, la un depozit de polistiren din localitatea braileana Vadeni, pompierii acționand și in prezent pentru lichidarea acestuia, a declarat pentru AGERPRES purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Braila, Ștefan Stoian.…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența au fost solicitați sa intervina de urgența la City Park Mall, acolo unde a izbucnit un incendiu. Din primele informații, se pare ca un magazin de la subsolul mall-ului a luat foc. La fața locului se afla și numeroase echipaje…

- In contextul in care, potrivit unui comunicat al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) “Șerban Cantacuziono” Prahova, in ultima perioada s-a inregistrat o pondere destul de mare a incendiilor in gospodariile cetatenesti, reprezentanții instituției recomanda fiecarui cetatean sa dovedeasca…

- Pompierii au fost sesizati sa intervina, marti dupa-amiaza, pentru scoaterea unui persoane suprinse sub excavator, evenimentul avand loc pe strada Zambilelor din municipiul Craiova, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dolj. In zona s-a deplasat un echipaj de descarcerare…

- KMG International continua sa ofere sprijin Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogealdquo;, prin achizitia unui manechin medical pentru trainingul echipajelor de prim ajutor in oferirea de asistenta la nastere. "Intelegem nevoile sistemului public de sanatate si avem datoria sociala de a…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov, un autoturism a cazut, in noaptea de duminica spre luni, in raul Dambovita, la intersectia Splaiul Independentei cu Soseaua Cotroceni. "Autoturismul s-a scufundat, iar persoana care se afla in interior…

- Un autoturism a cazut in raul Arges, duminica seara, pompierii intervenind pentru scoaterea masinii din apa si pentru cautarea eventualelor victime, informeaza Agerpres.ro Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Arges, o persoana a sunat la 112 si a anuntat ca o masina…