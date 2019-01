Pompierii suceveni au salvat o căprioară Sambata, in jurul pranzului, un cetațean din orașul Siret a semnalat la 112 ca in gradina sa se afla o caprioara, informeaza ISU Suceava. Aceasta s-a agațat intr-o plasa de gard și se zbatea, speriata, fara sa poata scapa. Pompierii militari au ajuns la fața locului și au eliberat bietul animal din lațul facut de […] Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

