Stiri pe aceeasi tema

- Premergator Sarbatorilor de Iarna, cadrele Inspectiei de Prevenire din Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Basarab I” al Judetului Dambovita desfasoara o serie de activitati preventive la unitati de turism (hoteluri, cabane, pensiuni, moteluri) si unitati de alimentatie publica (restaurante, cluburi,…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența lanseaza și in acest an Caravana de Craciun. Salvatorii vor merge in localitatile din raioanele Caușeni, Anenii-Noi, Nisporeni și Strașeni pentru a informa cetațenii despre pericolele care pot aparea in perioada sarbatorilor

- Salvatorii din județul Constanța au primit, vineri, 17 ambulanțe noi, printr-un program finanțat de Uniunea Europeana, 13 dintre acestea urmând sa înnoiasca parcul auto al Serviciul de Ambulanța, iar celelalte patru mergând la SMURD. Cele 17 ambulanțe au fost achiziționate prin…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta precizeaza ca nu au fost inregistrate victime sau situatii deosebite care sa puna in pericol comunitatile, in cursul noptii de luni spre marti, din cauza viscolului. De asemenea, potrivit IGSU, nu sunt drumuri blocate, iar traficul rutier se desfasoara…

- Pompierii au intervenit, in ultimele 24 de ore, pentru a indeparta efectele vremii din judetele Buzau, Constanta si Tulcea, dar si in municipiul Bucuresti. In Capitala, s-a intervenit la 28 de evenimente, in principal caderi de copaci pe carosabil sau autoturisme, potrivit datelor transmise, luni dimineata,…

- Pompierii intervin sambata dimineata, in Capitala, pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-un apartament dintr-un bloc de pe strada Nicolae Titulescu, flacarile iscandu-se in balconul locuintei."Incendiu apartament, (...), str. Nicolae Titulescu, degajari de fum la nivelul ferestrelor,…

- Pompierii intervin sambata dimineata, in Capitala, pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-un apartament dintr-un bloc de pe strada Nicolae Titulescu, flacarile iscandu-se in balconul locuintei."Incendiu apartament, (...), str. Nicolae Titulescu, degajari de fum la nivelul ferestrelor,…