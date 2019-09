Stiri pe aceeasi tema

- In data de 22.08.2019, in jurul orei 19.46, echipele specializate de interventie din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ,, Barbu Stirbei " Calarasi, Garda de Interventie Oltenita, au fost sesizate sa actioneze pentru cautarea si salvarea a doua persoane disparute in apele Fluviul Dunarea.…

- In urma cu putin timp, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" din judetul Constanta a fost sesizat cu privire la izbucnirea unui incendiu in localitatea Navodari. Incendiul a fost localizat pe malul Canalului Poarta Alba Midia Navodari, vizavi de Penny Market.Din primele informatii, se…

- Un accident feroviar a avut loc in urma cu puțin timp, in jurul orei 15, in localitatea Jucu. Din primele informații, un autoturism a fost lovit de tren. In urma apelului la 112, la fața locului intervin de urgența pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) ”Avram Iancu” Cluj…

- Pompierii cehani, din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența ISU ”Porolissum” Salaj, au intervenit in dimineața zilei de duminica- 28 iulie, ora 10.15, in județul vecin, Satu Mare. Un autoturism, aflat in trafic, la ieșire din localitatea Bogdand spre Hodod, a fost cuprins de flacari,…

- Pompierii de la Garda de interventie Nusfalau, din cadrul Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) ”Porolissum” Salaj, au intervenit in aceasta dimineata, ora 5.20, pentru a stinge un incendiu izbucnit la anexa unei gospodarii din localitatea Ip. Ajunsi la fata locului, cu doua autospeciale,…

- Reprezentanți ai Garzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Timiș, ai APIA și ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgența au adoptat, in regim de urgența, un plan de masuri privind actiunile de monitorizare a modului de respectare de catre fermieri a bunelor conditii agricole…

- Garda de intervenție Ileanda din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența ISU ”Porolissum” Salaj a fost solicitata sa intervina in aceasta dupa-amiaza, miercuri -19 iunie, ora 17.32, pentru a inlatura un copac cazut pe partea carosabila, in apropierea localitații Perii Vadului. Potrivit…