- Potrivit datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, in noaptea de 17 spre 18 ianuarie se prevad condiții complicate ale vremii, precipitații sub forma de ploaie și lapovița. In jumatatea de sud se vor produce depuneri de lapovița, iar local, pe drumuri se vor forma troiene, noteaza NOI.md. In acest…

- Sefii Consiliului Judetean Timis si ai Prefecturii Timis s-au intalnit vineri cu pompierii timiseni care au participat la greaua misiune de stingere a sondei de la Moftinu Mare din judetul Satu Mare. Printre cei ce au primit laude si aprecieri pentru curajul lor s-au aflat si 13 pompieri lugojeni care…

- Conform sursei citate, el și-a parcat mașina in fața blocului, iar dupa scurt timp mașina fost incendiata. Flacari violente au cuprins autoturismul polițistului. Pompierii au sosit de urgența la fața locului și au stins incendiul, insa mașina a fost in mare parte distrusa de flacari.…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a anuntat ca misiunea pompierilor romani la Moftinu Mare s-a incheiat. Operatiunea, una impresionanta, s-a incheiat si cu ajutorul pompierilor din Lugoj care si-au petrecut sarbatorile langa sonda din judetul Satu Mare. ”La sfarsitul celei de-a douazecea…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența demareaza procedura de recrutare, prin incadrare directa, pentru 198 de posturi existente la nivel național. Din totalul acestora, 121 sunt pentru ofițeri, 72 pentru subofițeri și 5 pentru personalul civil. Alocate conform necesarului de personal, posturile…

- In perioada 30.12.2017 – 03.01.2018, subunitatile de interventie ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Mihai Viteazul” al judetului Covasna a fost solicitat sa intervina in 48 situatii de urgenta. S-a actionat pentru stingerea a doua incendii, ambele produse la locuinte particulare in municipiul…

- Pentru toți cei care doresc sa aiba o cariera militara, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta anunta ca demareaza procedura de recrutare, prin incadrare directa, pentru 198 de posturi existente la nivel national.

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a luat masuri suplimentare pentru trecerea dintre ani, astfel ca vor fi mobilizati zilnic peste 5.100 de pompieri cu 2.900 de mijloace tehnice, efectivele putand fi suplimentate in cazul aparitiei unor situatii de urgenta de amploare. De asemenea,…

- Miercuri, 03 ianuarie 2018, intre orele 10.00 - 11.00, sirenele de alarmare publica vor fi actionate in intreg judetul Prahova. Incepand cu data de 02 august a.c., Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta desfasoara lunar exercitii pentru testarea sistemului de instiintare, avertizare si alarmare…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta au fost solicitati, sambata noaptea, sa intervina in cazul unui incendiu izbucnit pe strada Sucevei din Constanta.La fata locului s au deplasat 3 autospecialele de stingere. Potrivit pompierilor, au ars mocnit foarte…

- Pompierii din Carei vor supraveghea sonda de la Moftinu Mare, care arde de mai bine de cinci zile, si pe perioada Craciunului, nefiind gasita inca o solutie pentru stingere si captarea gazelor, a anuntat, sambata Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Somes" Satu Mare. "Pentru asigurarea continuitatii…

- Pentru asigurarea continuitatii interventiei in vederea inceperii operatiunilor de stingere a incendiului la sonda de gaz din localitatea Moftinu Mare, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta ramane in perioada Craciunului in judetul Satu Mare. Se depun eforturi uriase pentru asigurarea logisticii…

- Incepand de vineri dimineata, au loc testari in vederea implementarii sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta „RO-ALERT”, anunta Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU).

- Autoritatile sunt in alerta maxima in judetul Satu Mare! Potrivit celor prezenti in localitatea Moftinu Micericol, unde arde o sonda de gaz, exista pericol de explozie. Flacarile au izbucnit azi-noapte. In aceste momente peste 30 de pompieri intervin, iar Raed Arafat, coordonator Dispeceratului pentru…

- In vederea prevenirii evenimentelor care pot umbri sarbatorile de iarna, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (ISU) a dispus unitaților subordonate din teritoriu intreprinderea masurilor menite sa consolideze nivelul de protecție la nivelul comunitaților. Astfel, premergator acestei perioade,…

- In intervalul 08 – 11 decembrie a.c., pompierii militari din cadrul unitatii si subunitatilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Serban Cantacuzino” al judetului Prahova au desfasurat 151 misiuni, dintre care: 71 misiuni ale echipajelor SMURD pentru acordarea primului ajutor calificat si…

- Detașamentul Alba Iulia intervine, sambata dimineața, pentru stingerea unui incendiu la acoperișul unei case din cartierul Oarda de Jos. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba, acoperișul arde mocnit pe cațiva metri patrați. Nu sunt persoane ranite. Revenim cu detalii.

- Centrul de Analiza și Prevenire a Criminalitații a fost gazda unei conferințe de presa, susținuta de șeful Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița, comisar șef de poliție Zepiși Danil , de catre col. Viorel Matei, inspectorul sef al Inspectoratului Județean de Jandarmi și col. Raoul Ilie Constantinescu,…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a descoperit, intr-o luna, aproape 200 de cluburi, baruri si discoteci care functionau fara autorizatie de securitate la incendiu in urma unor controale desfasurate la nivel national. Pentru neregulile constatate, pompierii au dat amenzi in valoare…

- In vederea reducerii posibilitaților de producere a unor evenimente care afecteaza siguranța cetațenilor, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a dispus unitaților subordonate intensificarea acțiunilor menite sa asigure un nivel ridicat de protecție la nivelul comunitaților. Astfel, inspectorii…

- Acoperișul unei biserici monument istoric din satul Boroșești, comuna Sutești, a fost distrus in urma unui incendiu izbucnit duminica, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Valcea, Catalin Popescu. Acesta a precizat ca și alte elemente…

- Pompierii militari au intervenit in aceasta dimineata, in jurul orei 5.00, la un incendiu care a izbucnit in comuna Halchiu, pe strada Feldioarei. Conform informatiilor primite de la purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, cpt. Ciprian Sfreja, flacarile au afectat…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta va participa, ca in fiecare an, la manifestarile organizate pentru sarbatorirea hramului Manastirii Sfantului Andrei si a Zilei Nationale a Romaniei.Pentru zilele de 30 noiembrie si 1 decembrie, cand au loc manifestarile cu public…

- Pompierii militari au derulat, in primele zece luni ale anului, peste 355.000 de misiuni in intreaga tara, media zilnica fiind de 1.170 de interventii. Peste 81% dintre actiuni au fost ale SMURD, 8,5% fiind incendii, in crestere cu 28,41% fata de perioada similara a anului trecut. In urma actiunilor…

S-a activat planul roșu de intervenție! Pompierii de la trei detașamente ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența se confrunta cu…

- Au fost clipe de panica in judetul Brasov! Motorul unui autocar in care se aflau 27 de suporteri ai echipei de fotbal Gaz Metan Medias a luat foc, azi, in timp ce se afla pe DN13, pe Valea Bogatii, doua persoane avind nevoie de ingrijiri medicale dupa ce s-au intoxicat cu fum, potrivit Monitorul…

- In contextul in care, potrivit unui comunicat al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) “Șerban Cantacuziono” Prahova, in ultima perioada s-a inregistrat o pondere destul de mare a incendiilor in gospodariile cetatenesti, reprezentanții instituției recomanda fiecarui cetatean sa dovedeasca…

- Interventia la accidentul rutier din zona Baicului din Capitala care a fost urmat de un incendiu puternic in urma caruia o persoana a murit si alta a fost grav ranita a fost intarziata din cauza unei erori de comunicare intre dispecer si echipajele operative, fiind alertata o autospeciala de stingere…

- Pompierii maramureșeni au intervenit la 5 situații de urgența in intervalul 10.11-13.11.2017. Vineri, 10.11., militarii din cadrul Garzii de Intervenție Farcașa alaturi de pompierii voluntari au lichidat un incendiu izbucnit la podul unei case, in localitatea Colțirea. Flacarile au distrus circa 3 metri…

- In cursul serii de ieri, 8 noiembrie 2017, detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit, pe strada Principala din Berghin, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit, proprietatea lui P.V. Pompierii militari au acționat cu doua austospeciale de intervenție. Ca urmare a acestui incendiu,…

- Va reamintim, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența al județului Timiș a cerut primariei, in urma unui raport al Inspectoratului de Stat in Construcții, sa intervina de urgența la poarta de pe Calea Aradului și „sa demoleze placile de fibrociment montate pe grinda metalica transversala…

- Gropile neacoperite, un real pericol in Eveniment / Zilele acestea, pompierii militari turneni și zimniceni au fost solicitați pe numarul unic pentru apeluri de urgența 112 sa intervina pentru a ajuta doi cetațeni sa-și salveze animalele. In primul caz, in localitatea Islaz, a fost vorba de o bovina…

- Bogdan Toader a tinut sa le transmita multumiri pompierilor din cadrul ISU Prahova pentru interventia exemplara din noaptea de 31 octombrie, de la Breaza, unde un tren incarcat cu o substanta inflamabila a fost cuprins de flacari. Felicitari intregului Comandament Județean pentru Situații de Urgența…

- Nu a venit bine anotimpul rece, iar pompierii deja au de furca cu incendiile. Dupa ce au ars o casa si o pensiune la Moieciu, si o casa cu anexe la Feldioara, acum pompierii militari au fost chemati sa intervina la un incendiu care a izbucnit la Zarnesti. Astazi, o intervenție au avut și pe strada maior…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Vaslui, incendiul s-a produs cel mai probabil din cauza unei defecțiuni la sistemul electric al vehiculului. Conducatorul auto a reușit sa se salveze, el coborand din mașina in flacari fara sa fie ranit. In urma incendiului,…

- Știri Arad. Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Vasile Goldiș” a județului Arad, s-au deplasat de urgența in cartierul Bujac, pentru a stinge un incendiu. Focul a izbucnit...

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența continua organizarea și desfașurarea lunara, in prima zi de miercuri a lunii, a antrenamentelor și exercițiilor pentru verificarea funcționarii sistemelor de alarmare publica. Astfel, miercuri, 01 noiembrie a.c., in intervalul orar 10:00-11:00, locuitorii…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Prahova, Raluca Vasiloae, patru autospeciale de lucru cu apa și spuma s-au deplasat in cartierul ploieștean Mitica Apostol pentru stingerea unui incendiu care a cuprins acoperișul bisericii din zona. Flacarile…

- Pompierii prahoveni au interveni, sambata dimineața, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins acoperișul unei biserici din municipiul Ploiești, focul fiind provocat de un conductor electric neizolat. Potrivit purtatorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgența…

- Pompierii intervin, vineri dimineata, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un depozit de electrocasnice in municipiul resedinta, in prezent focul fiind localizat, fara posibilitati de extindere, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Iasi, Silvia Bolohan…

- Depozitul unde a izbucnit incendiul are circa 400 de metri patrati, constructia fiind pe structura metalica. "Pompierii intervin cu 4 autospeciale de stingere si alte doua autospeciale utilizate pentru alimentarea cu apa. La fata locului se afla si un echipaj de prim ajutor SMURD, insa pana…

- Pompierii intervin cu 7 autospeciale pentru a stinge un incendiu produs in localitatea Reviga. Din primele informații, flacarile au cuprins locuința și lacașul de cult in care slujesc preoții Gheorghe și Casian Pandelica. Militarii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența se lupta cu flacarile…

- ISU Cluj: Incendiile de la Pata Rat, de doua ori mai multe fata de anul precedent. Unele, probabil, declanșate intenționat Șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Cluj, Ion Moldovan, a declarat, joi, intr-o conferința de presa, ca in cursul acestui an a crescut la 29 numarul incendiilor…

- ''Incepand cu anul 2016 am avut o serie de evenimente, incendii la groapa de gunoi de la Pata Rat, atat la cea aflata in conservare și care e in administrarea Consiliului Județean, cat și la platforma de stocare temporara, aflata in administrarea Primariei Cluj-Napoca. In anul 2016, in aceasta locație…

- Alerta din cauza incendiu la o vopsitorie din Brazi, județul Prahova. Pompierii intervin, joi dimineața, dupa flacari uriașe au curpins hala pe o suprafața de aproape o mie de metri patrați. Incendiul a izbucnit inițial la doua utilaje parcate in fața vopsitoriei din Brazi. Mai apoi, focul a cuprins…