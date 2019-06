Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au intervenit marti dupa-amiaza cu barci si motopompe de mare capacitate pentru inlaturarea apei din zeci de gospodarii si de pe strazi din doua localitati din zona de est a judetului Timis, aflata sub cod portocaliu de ploi si grindina. "La Detasamentul de pompieri Lugoj s-a dispus cresterea…

- Pompierii din cadrul ISU Timiș au intervenit in localitațile Bara și Cladova pentru degajarea apei de pe strazi innundate, in timp ce in Sannicolau Mare, Faget și Ierșnic s-a intervenit pentru inundații la case sau curți. Ulterior, la Detașamentul de pompieri Lugoj s-a dispus creșterea capacitații operaționale,…

- La intervenție participa pompierii de la stația din Faget. Salvatorii au fost chemați sa evacueze apa de pe un drum comunal din interiorul localitații Rachita, comuna Dumbrava, dupa ce acesta a fost inundat. Nu este, insa, singura intervenție din zona. „Stația de pompieri Faget intervine…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis miercuri o avertizare Cod portocaliu de inundatii valabila pana la ora 24:00 si o alta Cod galben, valabila pana joi, la ora 9:00, pentru rauri din judetele Timis si Caras-Severin, conform AGERPRES. Potrivit hidrologilor, ca urmare…

- La Departamentul de pompieri Lugoj, Statia de pompieri Faget, s-a dispus miercuri dupa amiaza alerta rosie de inundatii si s-a solicitat, prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), suplimentarea cu efective de la ISU Arad. "Urmare a avertizarii cod rosu de inundatii…

- Platforma „Arome proprii” a fost realizata ca o inițiativa pilot in cadrul proiectului „NICHE – Dezvoltarea de lanțuri valorice inovative in sectorul agroalimentar”, care iși propune crearea de ecosisteme favorabile inovarii in sectorul alimentar in șapte regiuni europene. Producatorii…

- PSD Satu Mare a gazduit azi, 11 martie intalnirea zonala a Organizației Pensionarilor Social-Democrați din regiunea Banat și Transilvania de Nord-Vest, la care au participat președintele organizației naționale Ioan Popa, secretarii Dan Sarbu și Haralambie Voicilaș, președinți și vicepreședinți ai organizațiilor…

- Meteorologii au emis, joi, o noua avertizare nowcasting Cod galben de intensificari ale vantului, valabila in zone din Transilvania, Banat si Crisana, pe durata urmatoarelor ore, scrie Agerpres. Astfel, pana la ora 15:00, in zonele joase din judetele Hunedoara, Bihor, Arad, Caras-Severin si…