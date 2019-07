Stiri pe aceeasi tema

- Detasamentul de Pompieri Baia Mare a desfasurat un exercitiu cu forte si mijloace interne la Value Center Baia Mare. Forte participante: echipaj de descarcerare, 2 autospeciale de stingere si un echipaj de prim ajutor SMURD S-a simulat un incendiu in zona food court si locul de joaca. Persoanele aflate…

- Pompierii chemați sa scoata apa din subsolul unei locuințe de pe strada Mușețelului din Alba Iulia Județul Alba se afla sub Cod Portocaliu de ploi, furtuni și grindina. In urma ploaii torențiale care s-a abatut asupra municipiului Alba Iulia a doua zi de Rusalii, Detașamentul de pompieri Alba Iulia…

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit, sambata, la un incendiu izbucnit la un autoturism, pe DN 1, in sensul giratoriu Restaurant Allegria. “Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine cu o autospeciala și o ambulanța SMURD pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism pe DN1…

- Detașamentul de pompieri Zalau din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența (ISU) ”Porolissum” Salaj a intervenit in aceasta dupa-amiaza, sambata – 1 iunie, ora 17.17, pentru a scoate apa din subsolul unui imobil situat pe strada Lupului. Situația a fost cauzata de ploile din ultima…

- Pompierii militari din cadrul Inspectoratului Județean de Urgența Porolissum Salaj, mai exact secția de pompieri Șimleu Silvaniei, au intervenit in jurul orei 15.30 in localitatea Recea comuna Varșolț unde a fost solicitat sprijin din partea cetațenilor pentru a scoate apa din cinci gospodarii inundate.…

- Un incendiu a izbucnit luni seara, in jurul orei 21.30, la o locuința in orașul Zlatna. Au intervenit pompierii din Alba Iulia și SVSU Zlatna. “Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine cu doua autospeciale și o ambulanța SMURD pentru stingerea unui incendiu la o locuința in Zlatna, str Mihai Vifteazu…

- Detașamentul de pompieri Alba-Iulia intervine pentru asigurare masuri PSI la stația de carburant PETROM, siuata pe bulevardul Ferdinand municipiul Alba-Iulia. Mai multe cabluri de electricitate au fost rupte de un autocamion incarcat cu lemne, care a incercat sa forțeze intrarea in benzinarie și a agațat…

- Un incendiu a izbucnit vineri seara, la coșul de fum al unei locuințe din localitatea Ciuguzel. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Aiud intervine cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD la un incendiu izbucnit la coșul de fum a unei locuințe din localitatea Ciuguzel.…