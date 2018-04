Pompierii, chemati sa degajeze tigla cu pericol de cadere de pe acoperisul Catedralei Mitropolitane

Stiri pe aceeasi tema

- Intervenție la inalțime la propriu a pompierilor timișeni la Catedrala Mitropolitana din Timișoara. Ei au fost chemați sa indeparteze niște tigle care erau in pericol sa cada. A fost in acțiune macaraua de 1,5 milioane de euro cumparata de CJ Timiș.

- Reprezentanții ISU Banat au fost anunțați de cei de la Mitropolia Banatului ca de pe acoperișul Catedralei Mitropolitane exista pericolul ca mai multe țigle sa se desprinda. Cei de la ISU au trimis in zona una dintre autoscarile nou achiziționate pentru salvarea de la inalțime, doi subofițeri…

- Dimineata plina de evenimente in Timisoara si in Timis. Pompierii au fost pusi la incercare si au intervenit pentru stingerea a trei incendii. Cel mai periculos caz a avut loc in urma cu aproximativ o ora, in Calea Sagului, in spatele reprezentantei Ford, acolo unde s-a intervenit pentru stingerea unor…

- Pompierii din Bucuresti au intervenit in mai putin de o ora, in noaptea de sambata spre duminica, pentru stingerea a trei incendii la autoturisme, opt masini fiind distruse sau avariate. Exista suspiciunea ca focul a fost provocat.Potrivit reprezentantilor ISU Bucuresti-Ilfov, in noaptea de…

- Ramuri de salcie, credincioși și preoți au fost sambata seara pe strazile Timișoarei cu ramuri de salcie. In urbea de pe Bega a avut loc Procesiunea Floriilor, cand credincioși și preoți au plecat din trei puncte din oraș spre Catedrala Mitropolitana, unde a fost oficiata o slujba.

- Dunarea a ajuns, marti, la Galati, la un nivel de 580 de centimetri, cu 20 de centimetri peste cota de atentie, astfel incat apa a invadat unele portiuni de pe Faleza Inferioara. Pompierii din Galati fac verificari la agentii economici pentru respectarea planurilor de interventie in caz de inundatie.…

- In cursul acestei nopti, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a intervenit in judet ul Mehedint i, pe raza localita t ii Valea Izvorului, unde sase persoane cu doua autoturisme de teren au ra mas blocate i n pa dure, din cauza za pezii.Pompierii militari, i mpreuna cu voluntari din comuna…

- Pompierii intervin, joi, pentru stingerea unui incendiu izbucnit in curtea fostei Rafinarii Astra din Ploiesti, unde flacarile au cuprins un rezervor dezafectat, transmite corespondentul MEDIAFAX. Purtatorul de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, a declarat ca pompierii au fost solicitati…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta Detasamentul Tulcea intervine in aceasta seara pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la un vestiar al unei hale.Potrivit ISU Delta incendiul se manifesta pe o suprafata de aproximativ 6 mp.La fata locului se intervine…

- Cladirea este amplasata pe bulevardul 16 Decembrie 1989 din Timișoara și face parte din pavilionul principal și garajul Detașamentului de Pompieri 2 din Timișoara. Ansamblul este luat in evidența de salvatori inca din 1936 și este tot mai degradat. Starea proasta a cladirii nu a trecut…

- Pompierii din Cimpeni au fost chemati sa intervina, in noaptea de duminica spre luni, in jurul orei 1.00, pentru stingerea unui incendiu izbucnit in Abrud. Potrivit ISU Alba, flacarile au cuprins o cladire in care a functionat vechiul liceu din oras. La fata locului au intervenit si reprezentanti SVSU…

- Salvamontistii din judetul Mures au intervenit duminica dupa-amiaza pentru salvarea a 35 de turisti, printre care si 16 copii, blocati in Muntii Gurghiu. Acțiunea de salvare a fost un succes. Nincio persoana nu a fost ranita. Salvamontiștii din județul Mureș au fost solicitați sa intervina pentru a…

- Pompierii din Sebeș au fost chemați sa intervina astazi, in jurul orei 16.40, pentru stingerea unui incendiu izbucnit in municipiu. Potrivit ISU Alba, a fost cuprins de flacari acoperișul unei case aflate pe strada Decebal. Știre in curs de actualizare… Acest articol a fost citit de 65 ori

- Exercițiul pompierilor timișoreni s-a desfașurat, miercuri, la Penitenciarul Popa Șapca din Timișoara. Salvatorii au intervenit dupa producerea unui cutremur cu magnitudinea de 6,5 grade pe strada Richter, cutremur urmat de incendiu. La activitate au participat atat pompieri cat și angajați…

- Pompierii militari intervin miercuri seara pentru salvarea a sapte adulti si a unui copil surprinsi de ape pe o insula formata intre localitatile Sercaia si Mandra, acestea ramanand izolate in timp ce se aflau cu cele aproximativ 1.000 de oi in zona respectiva. La misiunea de salvare actioneaza mai…

- Pompierii au intervenit de urgenta, luni seara, la Timișoara. Din cauza vantului puternic, mai multe bucați de metal de pe poarta nordica de intrare in oraș puteau sa cada in orice clipa pe șosea.

- Pompierii din Timisoara au fost chemati sa intervina, luni, pentru indepartarea unor elemente metalice de pe poarta de intrare de pe Calea Aradului, similara celei pe Calea Lugojului, care anul trecut a cazut, in timpul unei furtuni, peste masina unui tanar care a murit pe loc. Potrivit reprezentantilor…

- Pompierii au fost solicitați sa intervina la poarta de intrare in orașul de pe Bega, luni dupa-amiaza, fiind anunțați ca anumite elemente de construcție stau sa cada peste carosabil. Salvatorii timișoreni au intervenit cu o autospeciala cu modul de descarcerare, o autoscara mecanica de 70 de metri…

- O angajata de la Agentia de Plati si Intervenție pentru Agricultura (APIA), a fost trimisa in judecata de catre DNA Timisoara, fiind acuzata de savarsirea mai multor infractiuni. In urma actiunilor sale aceasta a intrat in vizorul autoritatilor, fiind cercetata pentru folosirea sau prezentarea cu rea-credința…

- Accident grav pe DE70, in Caraș-Severin. O femeie a murit, o fetița este in coma, iar alte doua persoane sunt in stare grava la spital. Vezi galeria foto + 6 + 6 Circulația inchisa pe Drumul European E70 care leaga Timișoara de Caransebeș. Un tir nu a adaptat viteza la condițiile de deplasare, a patruns…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au intervenit astazi in localitatea Cobadin pentru a prelua doi copii care aveau nevoie de tratamnent medical. Potrivit purtatorului de cuvant al ISu Dobrogea, Anca Chirita, este vorba despre un copil de…

- Din cauza drumurilor inzapezite, ambulantele nu pot inainta si astfel nu pot ajunge la pacientii care au nevoie de ajutor medical. In aceste conditii senilatele transporta pacientii pana la autosanitare.Potrivit directorului RAJDP Constanta, Lucian Lungoci, in aceasta dimineata senilata de la Topraisar…

- Manifestarile organizate de ISU Timiș și Salvo vor incepe la ora 12.30, in Parcul Alpinet, cu un exercițiu demonstrativ in timpul caruia pompierii și voluntarii vor arata cum acționeaza in caz de inundații pe canalul Bega, dar și cum reușesc sa gaseasca un obuz din cel de-al Doilea Razboi Mondial,…

- La scurt timp dupa ce un cetatean a anuntat conducerea Primariei ca un element decorativ din tabla sta sa se desprinda din acoperisul Palatului Comunal din cauza vantului, un echipaj de la ISU Buzau a intervenit cu autoscara recent achizitionata. Un pompier, care s-a folosit de o cange, a reusit sa…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina pentru degajarea unor bucati de acoperis de pe fatada Policlinicii cu Plata de pe strada Stefan cel Mare nr.72, din Constanta. ...

- Doua echipaje cu doua autospeciale cu apa si spuma și un echipaj cu ambulanța SMURD de la Detașamentul de Pompieri Curtea de Argeș au intervenit in localitatea Baiculești, sat Tutana, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei case și o anexa gospodareasca. Echipajul SMURD a acordat…

- Un incendiu a izbucnit la acoperișul unei pensiuni din localitatea Arieșeni, duminica, in jurul orei 11.30. Pompierii din Campeni au intervenit pentru stingerea flacarilor. „Stația Campeni intervine cu 2 autospeciale și 8 subofițeri pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei pensiuni…

- Interventie dificila a pompierilor din Oravita dupa ce acoperisul unei case a fost cuprins de flacari. Pompierii din localitate au deplasat la locul incendiului nu mai putin de trei autospeciale cu apa si spuma. ”Incendiul a avut loc pe strada Valea Aurului iar la sosirea echipajelor focul se manifesta…

- IMPORTANT: NU AU FOST VICTIME!!! Un echipaj de pompieri din cadrul Detașamentului Sibiu a intervenit miercuri, 21 februarie, pe str. Bagdasar din municipiul Sibiu, pentru indepartarea unei bucați de tabla, aflata in pericol de desprindere, de pe acoperișul unei... unitați de invațamant. Read More...

- Pompierii sibieni au fost chemati, miercuri, sa dea jos o tabla de 20 de metri patrati, de pe acoperisul unei gradinite, care risca sa cada pe copii, fiind desprinsa partial de vantul puternic, a informat Ramona Nistor, purtator de cuvant al ISU Sibiu. "Un echipaj de pompieri intervine…

- Pompierii focșaneni au intervenit astazi (duminica) pentru a indeparta o bucata de tabla ce statea sa cada de pe acoperișul unui bloc din Focșani. Intervenția a avut loc pe bulevardul Unirii din Focșani, vizavi de Capela.

- Mai multe gospodarii și o baza sportiva au fost inundate dupa creșterea debitului raului Calniștea, in județul Teleorman. Pompierii au intervenit cu motopompe pentru a scoate apa din gospodariile oamenilor. Mai multe gospodarii, curți, anexe și baza sportiva a școlii Draganești Vlașca au fost inundate…

- Pompierii tulceni au intervenit, miercuri dupa-amiaza, cu patru mijloace pentru descarcerarea unui barbat, victima a unui accident rutier intre doua camioane inregistrat pe Drumul European 87 Tulcea-Braila. Barbatul, in varsta de 44 de ani, din Buzau, conducea regulamentar un camion atunci cand,…

- Un șofer de 27 de ani a ramas blocat in cabina unui autotren in urma unui accident produs intre trei tiruri, joi, pe șoseaua de centura a Lugojului. A fost nevoie de ajutorul pompierilor pentru scoaterea acestuia dintre fiarele contorsionate ale autotrenului. Pompierii au fost nevoiți sa intervina pentru…

- Soferul a simtit miros de fum iesind de sub capota, iar in secunda urmatoare compartimentul motor s-a aprins. Proprietarul masinii a incercat sa stinga flacarile cu zapada, dar acestea au cuprins rapid intregul automobil. Chemati in ajutor, pompierii au ajuns prea tarziu la fata locului, insa…

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia, in cooperare cu SVSU Zlatna, au intervenit astazi, 3 februarie 2018, in jurul orei 16.40, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit din oraș. Potrivit ISU Alba, a fost cuprins de flacari acoperișul casei. Știre in curs de actualizare… Acest articol…

- Intr-un municipiu impanzit de semafoare, montate dupa un proiect de management bine pus la punct pe hartie, așa cum este Timișoara, s-ar putea presupune ca traficul in urbe e precum ceasurile elvețiene. Greșit! In realitate, lucrurile stau cum nu se poate mai prost. Multe dintre semafoare (cu precadere…

- Pompierii gorjeni au avut o misiune inedita, ieri, in municipiul Targu-Jiu. Salvatorii au fost chemati sa scoata un caine din lac. Patrupedul și-a gasit și „stapani”, la finalul operațiunii de salvare. „L-am botezat Nero!” Nero este un cațel fara stapan, care, in cautarea…

- Pompierii intervin acum pentru salvarea unui caine care a cazut in lacul de la Debarcader. Articolul FOTO, ACUM: INTERVENTIE ISU la LACUL DEBARCADER! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Mai multe echipaje ale pompierilor, ambulantei si politiei au intervenit marti seara pe strada Cuza Voda. Echipele de interventie s-au deplasat la unul dintre imobile dupa ce un apel la 112 a anuntat ca o femeie ameninta ca va da foc casei. Pompierii au luat toate masurile pentru ca femeia sa nu isi…

- Angajați ai aeroportului, pompieri, jandarmi, polițiști, procurori și lucratori DIICOT au simulat intervenția in urma exploziei unei bombe intr-un avion, urmata de o aterizare de urgența și de un incendiu la aparatul de zbor. Simularea s-a desfașurat joi seara. Alarma a fost data in jurul…

- Pompierii și salvamontiștii hunedoreni au participat astazi la o acțiune umanitara in Vadu Dobrii, un sat din Munții Poiana Rusca izolat de caderile masive de ninsoare. Foto: ISU HUNEDOARA Echipajele au dus satenilor, majoritatea batrani, 150 de paini și medicamente. In plus, un echipaj de…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea, Detasamentul Tulcea au intervenit in aceasta dupa amiaza cu 1 autospeciala de stingere cu apa si spuma si 5 subofiteri pentru scoaterea unui caine dintr o hazna in municipiul Tulcea.Potrivit ISU Delta, incercand…

- Pompierii au intervenit duminica seara, in Gara Ronat din Timisoara, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la compartimentul motor al unui tren Regiotrans, un numar de 25 de persoane din doua vagoane autoevacuandu-se in siguranta, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- O tanara de 24 de ani, studenta la Timișoara, a amenințat ca-și pune capat zilelor, marți, intenționand sa sara de pe cladirea caminului Facultații de Agronomie din Timișoara. Mama ei, ramasa acasa, a sunat disperata la pompierii banațeni. S-a intamplat marți dupa pranz, cand oamenii legii au fost contactați…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea, Detasamentul Tulcea au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la o casa in localitatea Murighiol.Potrivit ISU Delta, la fata locului se intervine…

- Un barbat a fost surprins de o avalansa, sambata dupa-amiaza, in timp ce urca pe munte, in Masivul Bucegi, fiind purtat de valul de zapada intr-o rapa adanca de peste 500 de metri. Salvatorii montani au intervenit imediat.

- Interventie de urgenta a pompierilor timiseni in aceasta dupa amiaza. Un garaj a luat foc, iar flacarile s-au extins si la casa din apropiere. Pompierii de Sannicolau Mare au intervenit prompt pentru a stinge incendiul care ameninta sa se extinda. „ISU Timiș a fost solicitat sa intervina pentru lichidarea…

- Doua echipaje de pompieri au intervenit duminica, 31 decembrie pentru a stinge focul care a pus stapanirre pe acoperișul unei case din Aciua. La sosirea echipajelor de interventie, acoperișul casei era cuprins de flacari și se degaja o mare cantitate de fum. Pompierii militari, in colaborare cu pompierii…

- Doua incendii de proportii au distrus, aproape in intregime, doua gospodarii din comuna Urechesti, in luna decembrie a anului 2017. In ambele cazuri pompierii au stabilit ca focul a fost pus intentionat. Primul incendiu a cuprins anexele unei gospodarii si acoperisul…