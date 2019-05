Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul izbucnit, luni seara, intr-o zona de depozite din Tulcea a fost stins dupa aproape zece ore. La intervenție au participat peste 70 de pompieri, inclusiv din judetele Constanta si Braila. Interventia de luni noaptea a fost dificila din cauza cantitatii mari de materiale combustibile din zona…

- Imaginile cu valvataia care a inghitit o parte din cladirea Notre-Dame, unul dintre elementele de suflet a culturii si spiritualitatii francezilor, atat de cautata in vizitele lor de turisti din toata lumea, au fost greu de privit. In rastimpul, insa, in care unii francezi iesisera in strada sa se roage,…

- Pompierii au stins incendiul de la Catedrala Notre Dame din Paris, dupa ce s-au luptat cu focul timp de noua ore, a anuntat marti brigada de pompieri din Paris, relateaza CNN, conform Mediafax. Incendiul a izbucnit luni seara si a durat timp de cateva ore, inainte ca 400 de pompieri care au muncit cu…

- UPDATE ora 11:30 – Incendiul care s-a declansat luni dupa-amiaza tarziu si a devastat o parte din catedrala Notre-Dame din Paris este ‘stins’ in totalitate, a anuntat marti cu putin inainte de ora 10:00 (08:00 GMT) purtatorul de cuvant al brigazii de pompieri, relateaza AFP. ‘Tot incendiul este stins.…

- Un incendiu a izbucnit luni seara la catedrala Notre-Dame din Paris. Nu este clara cauza incendiului, insa oficialii sustin ca ar putea avea legatura cu lucrarile de renovare. Un istoric francez a declarat ca asistam la prabușirea „celui mai vizitat monument istoric”.

- Pompierii au reusit, luni noapte, sa salvezi valoroase lucrari de arta care se aflau in catedrala Notre-Dame, unde pompierii inca actioneaza. Presedintele Emmanuel Macron a transmis ca „vom recontrui aceasta catedrala impreuna”, iar un apel international de strangere de fonduri a fost lansat, scrie…

- Un incendiu a izbucnit, în noaptea de vineri spre sâmbata, la o camera de hotel de pe str. Samuil Micu din Cluj-Napoca. Potrivit ISU Cluj, au intervenit doua autospeciale pentru stins incendii și o platforma de intervenții la înâlțimi. Pompierii spun ca flacarile s-au…