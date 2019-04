Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit luni seara la catedrala Notre-Dame din Paris. Nu este clara cauza incendiului, insa oficialii sustin ca ar putea avea legatura cu lucrarile de renovare. Un istoric francez a declarat ca asistam la prabușirea „celui mai vizitat monument istoric”.

- Pompierii clujeni au fost nevoiți sa se lupte cu flacarile aproape o noapte întreaga. Focul s-a extins și la niște utilaje agricole care erau în apropiere, distrugându-le. Din fericire, pomperii au reușit sa opreasca flacarile înainte sa ajunga la casa. „Doua…

- Pompierii au fost solicitați sa intervina joi seara la un incendiu produs in localitatea Santioana din comuna Țaga. In urma apelului la 112, in jurul orei 21 au intervenit cu doua autospeciale cu opt subofițeri de la Detașamentul de Pompieri din Dej. Focul a cuprins acoperișul unei anexe gospodarești,…

- Vineri, 1 martie, Pichetul de Pompieri Targu Lapus a lichidat un incendiu de vegetatie uscata, in urma caruia au ars circa 0,5 hectare de litiera de padure in localitatea Boiereni. Militarii din cadrul Punctului de Lucru Somcuta Mare au lichidat si ei un incendiu de vegetatie uscata in Ciolt. Flacarile…