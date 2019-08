Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii buzoieni acționeaza la aceasta ora pentru stingerea a trei incendii de vegetație uscata pe raza localitaților Candești, Maxenu și Plopeasa de Sus. Incendiile se manifesta in apropierea unor gospodarii. Pentru stingerea incendiilor, ISU Buzau a trimis cate un echipaj cu autospeciala de stingere…

- Trei persoane, dintre care doua din Buzau, au fost lovite de fulger astazi, la Sarmizegetusa Regia, in munții din zona Oraștiei. O persoana a decedat. Cei trei se aflau in situl arheologic de la Sarmizegetusa cand s-a declanșat furtuna. Este vorba de doi barbați și o femeie. Un barbat și-a pierdut viata,…

- Pompierii buzoieni au avut o misiune de salvare mai putin obisnuita. Operatiunea a avut loc in Parcul Crang, in zona helesteului. Un apel la 112 anunta ca un iepuras incearca sa ramana in viata agatandu-se de niste alge pe luciul de apa din parcul Crang. La fata locului s-a deplasat echipa de cautare-salvare…

- Pompierii au fost solicitați sa intervina, luni dupa-amiaza, pentru salvarea unui barbat in varsta de 40 de ani din localitatea Parscov care a cazut intr-o fantana adanca de 7 metri. Doua echipaje ale Detașamentului pentru Situații de Urgența Buzau au fost trimise sa intervina. La fața locului a ajuns…

- Misiune a pompierilor buzoieni, pentru scoaterea la suprafața a unui barbat cazut intr-o fantana de pe raza localitații Parscov. Conform primelor date, se pare ca victima este un localnic in varsta de aproximativ 40 de ani. Nimeni nu știe la aceasta ora cum a ajuns barbatul in fantana adanca de șapte…

- Cinci persoane aflate cu hidrobicicleta pe lacul Balta Alba, judetul Buzau, care erau in pericol de a se ineca fiind surprinse de furtuna, au fost salvate de pompieri. Ele au fost aduse de salvatorii ISU in siguranta la mal si apoi evaluate de un echipaj SMURD.