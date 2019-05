Stiri pe aceeasi tema

- Cea care i-a anuntat pe pompieri despre caderea copilului in fantana a fost chiar mama lui. Pompierii au gasit baiatul abia dupa ce au scos mare parte din apa din fantana adanca de patru metri, cu doua motopompe. 'Luni dupa masa, Sectia Simleu Silvaniei si Detasamentul de pompieri Zalau au fost solicitate…

- Un batran de 75 de ani din comuna Bunesti a murit, luni dimineata, dupa ce a cazut intr-o fantana cu o adancime de circa 10 metri si un diametru de 1,2 metri, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, potrivit agerpres.ro.Potrivit acestora, barbatul…

- O femeie de 62 de ani din Vaslui a pus o oala cu mancare pe aragazul pornit și apoi a adormit. Dupa cateva minute, casa a fost cuprinsa de flacari și doar prezența de spirit a vecinilor ei a dus la salvarea sa. Evenimentul a avut loc intr-un bloc situat pe strada "Vasile Alecsandri", iar locatarii -…

- Un barbat de 52 de ani, din localitatea Ariceștii Rahtivani, satul Stoenesti, judetul Prahova, a murit astazi dupa ce a cazut fantana adanca de 30 de metri și cu diametru de 80 de centimetri. Operatiunea de salvare a fost ingreunata de faptul ca acesta nu era cooperant. Cand a fost scoata la suprafața,…

- Baietelul de 2 ani dintr-un sat de langa Aiud care a cazut marti intr-o fantana si care a fost scos afara in stop cardio-respirator, precum si in stare de hipotermie, respira singur si are activitate cardiaca, dupa efectuarea manevrelor de resuscitare de catre doua echipaje SMURD. Potrivit…

- Un copil de 2 ani dintr-un sat de langa Aiud a cazut, marti, intr-o fantana, de unde a fost scos in stop cardiorespirator de catre pompierii militari, scrie Agerpres. Detasamentul de Pompieri Aiud a intervenit marti in Livezile, pentru salvarea unui copil in varsta de 2 ani, care a cazut intr-o…

- Detașamentul de pompieri Aiud al Inspectoratului pentru Situații de Urgența intervine cu o autospeciala și o ambulanța SMURD pentru un copil de 2 ani cazut in fantana din comuna Livezile. Copilul a fost scos din fantana dar este inconștient. Reprezentanții ISU au precizat ca acesta este in stop cardio…