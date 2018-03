Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au intervenit luni dimineata, in Ramnicu Valcea, timp de aproximativ doua ore, cu autospeciala de lucru la inaltime, pentru a debloca usa unui apartament situat la etajul al patrulea al unui bloc, in care se afla incuiat un copil de un an si jumatate, a informat Inspectoratul pentru Situatii…

- Luni, 19 martie a.c., in jurul orei 09:52, pompierii militari din cadrul ISU Valcea au intervenit cu doua autospeciale (autospeciala pentru lucru la inalțime și smurd) pentru deblocarea ușii de acces intr-un apartament din zona Nord a municipiului Ramnicu Valcea. In apartament a ramas blocat, singur,…

- Echipajele SMURD au intervenit la 39 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, la 5 dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. De asemenea, un echipaj cu o autospeciala de la Detasamentul de Pompieri Mioveni a intervenit in orașul Mioveni, Strada General…

- Pompierii militari au intervenit rapid pentru a salva un barbat cazut intr-o fantana adanca de 10 metri la Șoldanu Un echipaj de cautare – salvare din cadrul Garzii Budești a intervenit prompt pentru extragerea persoanei, aceasta fiind adusa la suprafata conștienta și prezentand excoriații la nivelul…

- Desfașurare de forțe pentru a salva aproape 900 de oi, izolate din cauza inundațiilor in Mandra, județul Brașov. Zeci de pompieri, voluntari si sateni au muncit in noaptea de miercuri spre joi pentru a salva o turma de 900 de oi, care au ramas izolate din cauza șuvoaielor. Pompierii au incarcat oile…

- Pompierii focșaneni au fost solicitați, in aceasta dimineața, sa intervina pentru deblocarea unei uși, la un apartament situat intr-un bloc de pe strada Aleea Echitații din municipiu. Potrivit reprezentanților ISU, o persoana a ramas blocata pe balcon și s-a solicitat intervenția pompierilor pentru…

- Patru ofiteri, 21 de subofiteri si localnici din zona intervin miercuri seara in localitatea Augustin pentru consolidarea digului, dupa ce debitele raului Olt, in crestere, s-au revarsat peste acesta, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brasov, Luiza Danila,…

- Trei gospodarii au fost inundate marti in comuna Barasti, unde pompierii au intervenit cu motopompe pentru evacuarea apei, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu. El a precizat ca marti seara, timp de trei ore, pompieri de la statia…

- Un echipaj de pompieri a fost solicitat sa intervina joi dupa-amiaza la Sucutard, in comuna Taga, unde un caine ramasese pe mijlocul lacului, pe gheața subțire. In jurul orei 13.30, cațiva oameni au observat un caine ciobanesc, aflat pe lacul Taga Mare, la aproximativ 40 de metri de mal, pe o pojghița…

- O bucata de beton din Podul de la Narcisa a fost degajata, astazi, de pompieri, pentru ca amenința sa se prabușeasca, punand in pericol viața trecatorilor. Pompierii au desprins blocul de beton, care s-a dezintegrat la impactul cu asfaltul șoselei de sub pod. Intervenția a durat circa 20 de minute,…

- Pompierii suceveni au avut parte de un numar mare de misiuni de salvare si stingere a unor incendii in ultimele zile. Ei au intervenit in 78 de misiuni de salvare in cadrul unor accidente sau alte cazuri urgente, pompierii luptandu-se cu flacarile intr-un numar de 11 incendii izbucnite in ...

- Sediul unui post comunal de poliție din județul Vaslui a fost cuprins de flacari, in cursul nopții de sambata spre duminica, dupa ce persoane neidentificate ar fi stropit cu carburanți și apoi ar fi dat foc. Pompierii considera ca incendiul a fost provocat, in condițiile in care in zona au gasit doua…

- Pompierii au intervenit, in noaptea de vineri spre sambata, cu doua autospeciale pentru stingerea unui incendiu la o casa de locuit, din comuna Jidvei, județul Alba. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba, incendiul s-a manifestat la acoperișul casei de locuit. ”Garda Blaj a…

- Locomotiva unui tren care transporta circa 300 de oameni a luat foc in mers, in apropiere de gara Sihlea, din județul Vrancea. Mecanicul unui tren a observat focul și a anunțat la 112, dupa ce a vazut cum iese fum de la compartientul motor al locomotivei. Focul a izbucnit la locomotiva trenului de persoane…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 06.00, un incendiu violent a izbucnit intr-un garaj de la intrarea in municipiul Campulung. Incendiul a fost observat de doua echipaje de pompieri care se intorceau dintr-o misiune. Echipajul cu o autospeciala și echipajul SMURD de prim ajutor de la Detașamentul de…

- Copil salvat de pompierii militari in Teleorman Teleormanul, unul dintre judetele cele mai lovite de vremea rea Într-adevar, din cauza viscolului puternic care s-a abatut asupra judetului Teleorman zeci de autoturisme si oameni au ramas blocati în nameti.…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al judetului Tulcea, Detasamentul Tulcea au intervenit in aceasta noapte pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la doua autoturisme din municipiul Tulcea.Potrivit ISU Delta, la fata locului s a intervenit cu o…

- Pompierii maramureșeni au intervenit in intervalul 24.02.-25.02.2018 la 6 situații de urgența. Sambata, 24.02., pompierii din cadrul Garzii de Intervenție Borșa au lichidat un incendiu izbucnit la coșul de fum al unui imobil. Din fericire a ars doar funinginea din coșul de evacuare al fumului. Tot…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta, un incendiu a cuprins in aceasta dimineata un autoturism in trafic, pe bulevradul 1 Mai din municipiul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea, la fata locului a intervenit o autospeciala de stingere de la Detasamentul…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Olt, pompierii Detasamentului Caracal si Garzii Stoenesti au intervenit, sambata, cu trei autospeciale de stingere cu apa si spuma si un echipaj SMURD, in municipiul Caracal, pe strada Antonius Caracalla, la un incendiu puternic…

- Oamenii din comuna Bucov sunt disperati, mai ales ca nu este prima data cand se confrunta cu aceste probleme. Ploile abundente le-au dat batai de cap si anul trecut, iar acum gospodariile le-au fost din nou inundate. In unele case, apa a ajuns si la 30 de centimetri. Oamenii acuza autoritatile…

- Un apel la 112 a anunțat in jurul orei 09:00 faptul ca un incendiu a izbucnit la la turla Bisericii Reformate din Rascruci. La fața locului au fost imediat trimise mai multe autospeciale din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Avram Iancu Cluj. Pompierii sosiți la fața locului au acționat…

- Un incendiu a izbucnit la o casa de pe strada Mihai Eminescu din Gherla. Duminica la amiaza s-a dat alarma prin numarul de urgența 112. La locul incendiului au intervenit echipaje de pompieri de la serviciul voluntar din Gherla și de la Detașamentul de Pompieri din Dej. Din primele informații, incendiul…

- Pomperii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Brasov au intervenit, vineri dimineata, la un incediu in Centrul Vechi al Brasovului. Pentru stingerea incendiului a fost nevoie de o autoscara si o autospeciala cu apa si spuma. In plus, doua autospeciale SMURD au intervenit, in conditiile…

- Soferul a simtit miros de fum iesind de sub capota, iar in secunda urmatoare compartimentul motor s-a aprins. Proprietarul masinii a incercat sa stinga flacarile cu zapada, dar acestea au cuprins rapid intregul automobil. Chemati in ajutor, pompierii au ajuns prea tarziu la fata locului, insa…

- Echipele de intervenție ale ISU Cluj au desfașurat 113 misiuni de asigurare a asistenței medicale de urgența, intervenții și asigurarea masurilor specifice la evenimentele publice, pe timpul sfârșitului de saptamâna ce a trecut.Astfel, pompierii au intervenit în…

- Pompierii maramureseni au intervenit in intervalul 4-5 februarie in patru situatii de urgenta. Duminica, echipa pirotehnica a inspectoratului a ridicat o grenada defensiva din localitatea Leordina. Grenada a fost gasita in urma demolarii unui imobil vechi. Tot ieri, pompierii sigheteni, impreuna cu…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dolj, pompierii au fost solicitati sa intervina, marti dupa-amiaza, la biserica "Sf.Nicolae – Dorobantia" din municipiul Craiova unde izbucnise un incendiu. O autospeciala de la Detasamentul 1 Pompieri Craiova s-a deplasat…

- Intervenție deblocare ușa in municipiul Focșani, str. Dornei, nr. 8, posibil persoana decedata, intervine Detașamentul de Pompieri Focșani cu o ambulanța SMURD și o autospeciala de salvare și intervenție la inalțime. plt adj Florin Olaru, ISU Vrancea

- Mai multe persoane au fost salvate de la inalțime de catre pompieri. Intervenția a fost una extrem de anevoioasa, insa pana la urma victimele au fost salvate in siguranța. Din fericire este vorba doar despre despre un exercițiu de salvare, pus in scena de catre pompieri in curtea ISU „Someș” Satu Mare.…

- Un incendiu a izbucnit marti dupa-amiaza intr-un apartament situat la parterul unui bloc din municipiul Botosani. Cinci persoane au fost intoxicate cu fum, iar 32, printre care si patru copii, au fost evacuate. Doua dintre persoanele ranite sunt in stare grava. Pompierii au fost solicitati sa intervina,…

- Ninsoarea s-a oprit, insa nameții formati pe drumurile locale si nationale au dat batai de cap mai multor șoferi care au ramas blocați. Pe parcursul nopții, peste 400 de salvatori ai Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta au intervenit pe trasee.

- Autoritațile din Tulcea au deblocat mașinile ramase inzapezite pe Drumul National 22, intre Tulcea si Cataloi. 94 de autovehicule au fost deblocate, dupa ce nu au mai putut inainte din cauza zapezii și viscolului. In zona s-a intervenit mai multe ore. Mașinile deblocate circula in coloana și se indreapta…

- Au avut mii de misiuni pentru salvarea a mii de oameni. Este vorba despre Detașamentul de Pompieri Arad care „acopera” o suprafața de 2203,57 kmp (un municipiu, patru orașe și 23 de comune) cu 284.820 de locuitori și o raza de intervenție de 51 de km. Detașamentul de Pompieri Arad are in subordine Punctele…

- Garda de pompieri Sebeș a intervenit, joi, in jurul orei 23.00, cu o autospeciala de descarcerare, pentru deblocarea unei uși la un apartament din municipiu. Potrivit ISU Alba, in locuința a fost gasit cadavrul proprietarului. Se efectueaza cercetari pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și imprejurarilor…

- PUS PE ȘOTII… Un copil de un an și șase luni din municipiul Vaslui a facut o pozna de zile mari, in aceasta seara! Greu de spus cum anume, copilul a reușit sa incuie ușa pe dinauntru, in puținele minute cat parinții sai l-au lasat singur in locuința. Cand aceștia s-au intors acasa, și-au dat [...]

- Astazi, 9 ianuarie, la ora 05,32, doua echipaje cu doua autospeciale cu apa si spuma și un echipaj cu ambulanța SMURD de la Detașamentul de Pompieri Campulung și Punctul de Lucru Aninoasa au intervenit in localitatea Berevoești, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un garaj și care s-a extins…

- Pompierii maramureseni au fost chemati de 6 ori sa intervina la finalul saptamanii trecute. In intervalul 5 – 7 ianuarie 2018, pompierii maramureșeni au intervenit in 6 situații de urgența. Vineri, 5 ianuarie, pompierii din cadrul Secției Vișeu de Sus au intervenit in localitatea Leordina pentru lichidarea…

- Sectia de pompieri Macin a intervenit, astazi, pentru limitarea efectelor unui incendiu care s a manifestat la o casa in localitatea Carcaliu.S a intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma si noua subofiteri.Nu s au inregistrat victime omenesti. Incendiul s a manifestat la hornul casei.…

- Pompierii au fost alertati in aceasta dupa amiaza despre izbucnirea unui incendiu la o anexa a unei case din localitatea Teremia Mare. La fata locului au ajuns doua autospeciale de stingere si mai multi pompieri care au intervenit de urgenta pentru stingerea incendiului, care ameninta sa se extinda.…

- Incendiul a fost anunțat seara, in jurul orei 18:00. La fața locului au intervenit pompierii și un echipaj al ENEL. „In jurul orei 18:00 a fost anunțat un incendiu la un transformator electric – iluminat public – in localitatea Buteni. A intervenit Detașamentului de Pompieri Sebiș cu o autospeciala…

- Pompierii SMURD Osica au intervenit in noaptea de Revelion la doua cazuri de persoane ranite in urma folosirii materialelor pirotehnice. In jurul orei 00.05, echipajul SMURD Osica a intervenit in comuna Osica de Jos, de unde a preluat o adolescenta, ...

- Pompierii militari din Constanta au fost solicitati sa acorde sprijin unui echipaj de la Ambulanta, pentru a transporta o persoana supraponderala. Interventia are loc in Constanta, pe strada Soveja. De asemenea, pompierii au fost chemati sa deblocheze usa unui apartament amplasat in Constanta, strada…

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 02:00, la o casa din localitatea Rameț. Potrivit ISU Alba, pompierii din Aiud au intervenit pentru stingerea focului cu doua autospeciale. Revenim cu detalii.

- O casa din comuna Rameț a fost cuprinsa de flacari in noaptea de sambata spre duminica. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba, pompierii au intervenit cu doua autospeciale. ”Detașamentul Aiud intervine cu doua autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa in…

- Pompierii din Alba Iulia a intervenit, duminica in jurul pranzului, pe B-dul 1 Decembrie 1918, din municipiu, pentru deblocarea unei uși de apartament de la etajul 6 al blocului M. Potrivit ISU Alba, in interior a fost gasit cadavrul unui barbat in varsta de 63 de ani. S-a acționat cu o autospeciala…

- Pompierii intervin cu cinci autospeciale cu apa si spuma, cu 18 subofiteri si trei ofiteri pentru a stinge incendiul care a izbucnit la o hala in care sunt deseuri de fibra de sticla, iar interventia fiind dificila pentru ca in zona nu sunt hidranti.“La ora 8.54 ISU Vaslui a fost apelat…