Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, joi, la Clinica Medicala IV din Targu Mures, apartinand Spitalului Clinic Judetean (SCJ), a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Mures, scrie agerpres.ro.Conform pompierilor, focul a izbucnit la un ventilator din plastic, care s-a supraincalzit, situat…

- Un nou incendiu de vegetație uscata le da de lucru pompierilor. De aceasta data, Garda Blaj a Ispectoratului pentru Situații de Urgența intervine cu o autospeciala in Sancel. ESte cel de-al șaselea incendiu in ultimele 24 de ore. Caldura uscata de afara, neobișnuita pentru aceasta perioada, dar și…

- Polițiștii au intervenit, vineri, la peste 2.700 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112, și au constatat peste 700 de infracțiuni, fiind aplicate aproape 10.000 de sancțiuni contravenționale, informeaza un comunicat de presa al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR).Peste…

- Politistii au intervenit, vineri, la peste 2.700 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112, si au constatat peste 700 de infractiuni, fiind aplicate aproape 10.000 de sanctiuni contraventionale, informeaza un comunicat de presa al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR). Peste 10.000 de…

- In ultimele 24 de ore, politistii care au fost in dispozitivul curent au intervenit la peste 3.400 de sesizari, iar in urma activitatilor desfasurate in teren au aplicat peste 9.500 de sanctiuni contraventionale.

- Politistii au intervenit, luni, la peste 2.700 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Astfel, au fost date peste 9.000 de amenzi, a caror valoare totala depaseste 2,7 milioane de lei, anunta Politia Romana. Potrivit Politiei Romane, aproape 10.000 de politisti au actionat, luni, la…

- 'Datele pentru Afganistan sunt foarte sumbre', a subliniat Lanzer. Date ingrijoratoare pentru milioane de oameni 'In ceea ce priveste securitatea alimentara, avem astazi cel putin opt milioane de persoane incadrate la nivelul 3 si cel putin trei milioane de persoane la nivelul 4' de…

- Un incendiu a izbucnit, duminica dimineata, la podul unei cladiri de pe strada Smardan, folosita ca spatiu de depozitare, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti...