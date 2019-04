Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au prezentat marti dimineata un rezumat al situatiei. "Toata noaptea (de luni spre marti), activitatea a constat in supravegherea focarelor reziduale. 1.000 de metri patrati de acoperis au fost facuti scrum. Pana in aceasta (marti) dimineata, activitatea a constat in apararea celor doua clopotnitie,…

- Pompierii au stins incendiul de la Catedrala Notre Dame din Paris, dupa ce s-au luptat cu focul timp de noua ore, a anuntat marti brigada de pompieri din Paris, scrie EuropaFM.ro Incendiul a izbucnit luni seara si a durat timp de cateva ore, inainte ca 400 de pompieri care au muncit cu indemanare si…

- UPDATE ora 11:30 – Incendiul care s-a declansat luni dupa-amiaza tarziu si a devastat o parte din catedrala Notre-Dame din Paris este ‘stins’ in totalitate, a anuntat marti cu putin inainte de ora 10:00 (08:00 GMT) purtatorul de cuvant al brigazii de pompieri, relateaza AFP. ‘Tot incendiul este stins.…

- Pompierii au stins incendiul de la Catedrala Notre Dame din Paris, dupa ce s-au luptat cu focul timp de noua ore, a anuntat marti brigada de pompieri din Paris, relateaza CNN, conform Mediafax.Incendiul a izbucnit luni seara si a durat timp de cateva ore, inainte ca 400 de pompieri care au…

- Un incendiu a izbucnit luni seara la catedrala Notre-Dame din Paris. Nu este clara cauza incendiului, insa oficialii sustin ca ar putea avea legatura cu lucrarile de renovare. Un istoric francez a declarat ca asistam la prabușirea „celui mai vizitat monument istoric”.

- Republica Moldova este solidara cu poporul francez. Este mesajul premierului Pavel Filip, dupa ce catedrala Notre Dame a fost devastata de flacari."Total ingroziți de incendiu de la Catedrala Notre-Dame din Paris. O icoana a creștinismului francez grav testata.

- Premierul britanic Theresa May a transmis luni un mesaj de sustinere pentru poporul francez, dupa ce un simbol al Frantei, celebra catedrala Notre-Dame din Paris, a fost cuprinsa de un puternic incendiu, conform Reuters, relateaza Agerpres.Citește și: Parlamentul European organizeaza o sesiune…

- Insarcinatul cu afaceri israelian la Paris a fost convocat vineri la Ministerul de Externe francez dupa 'intruziunea' fortelor de securitate israeliene - un fapt 'grav si inadmisibil' - in incinta Institutului Cultural francez din Ierusalim cu scopul de a anula un eveniment, a anuntat diplomatia…