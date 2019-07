Stiri pe aceeasi tema

- * Un politist din Timis care a intervenit pentru aplanarea unui scandal intr-un bar a fost injunghiat in picior in timpul imobilizarii unuia dintre cei implicati, agresorul fiind retinut pentru 24 de ore, in timp ce agentul a primit ingrijiri la spital. * Fostul primar al municipiului Sibiu, Astrid…

- Pompierii de la Detașamentul „Neron Lupașcu” al Inspectoratului pentru Situații de Urgența desfașoara la aceasta ora o misiune de stingerea unui incendiu ce se manifesta la o autoutilitara din strada Alexandru Maeghiloman, municipiul Buzau. Articolul Incendiu la o autoutilitara din strada Marghiloman…

- Cateva hectare cu orz de pe raza localitatii Ulmeni au fost cuprinse de flacari. Doua echipaje ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Neron Lupascu” din Buzau cu autospeciale cu apa si spuma actioneaza la aceasta ora pentru stingerea incendiului. Articolul Incendiu intr-un lan de orz la Ulmeni…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ”Porolissum” al judetului Salaj a organizat si desfasurat in cursul acestei saptamani, Concursurile Serviciilor Profesioniste pentru Situatii de Urgenta. Acestea au avut loc la sediul ISU si la stadionul municipal Zalau, scopul fiind dezvoltarea si perfectionarea …

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Neron Lupascu" Buzau a organizat, vineri, la 15 ani de la tragedia de la Mihailesti, soldata cu 18 morti si 13 raniti, o manifestare comemorativa la monumentul inchinat acestora.

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Neron Lupascu" Buzau a organizat, vineri, la 15 ani de la tragedia de la Mihailesti, soldata cu 18 morti si 13 raniti, o manifestare comemorativa la...

- An de an, ziua de 24 mai, ne aduce in minte una din cele mai triste pagini din istoria salvatorilor buzoieni, zi in care sapte pompieri au facut dovada curajului si devotamentului suprem.In semn de cinstire si pretuire a memoriei celor sapte eroi, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Neron Lupascu"…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Barbu Stirbei” al judetului Calarasi organizeaza pe 22 mai, incepind cu ora 09.30, in incinta unitatii etapa judeteana a concursului „Cu viata mea apar viata” – editia 2019.