Stiri pe aceeasi tema

- Incendii de vegetatie s-au semnalat in multe zone din tara in ultimele zile. Majoritatea nu au mai putut fi stapanite si s-au extins rapid din cauza vantului. De suferit au avut insa si animalele. Un arici a avut noroc sa fie salvat de un pompier cu suflet mare. "Cum ar fi ca omul sa fie in locul ariciului?…

- George Burcea a povestit intocmai cum a decurs fiecare moment din sala de nașteri, atunci cand soția sa, Andreea Balan, a facut stop cardio-respirator imediat ce a adus-o pe lume, prin cezariana, pe cea de-a doua fetița a sa, Clara Maria. George Burcea a gasit puterea interioara pentru a vorbi despre…

- Doi tineri din Vaslui, parinții unui copil, au fost la un pas de moarte chiar inainte de petrecerea de botez. Pentru ca niciunul dintre ei nu raspundea la apelurile sale, nașul a plecat spre casa lor, sa vada ce este in neregula. Insa, cand a ajuns, a avut un șoc! I-a salvat in ultimul moment!

- Imagini tragedie in Maramureș. O fetița in varsta de 11 luni a murit carbonizata in casa.foto Pichetul de Pompieri Targu Lapuș a fost solicitat aseara, in jurul orei 21:40, sa intervina pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa in localitatea Dumbrava. Militarii au intervenit cu 2 autospeciale…

- Un detinut din statul american Florida si-a folosit abilitatile pentru a sparge un vehicul parcat si a salva o fetita de un an, ramasa incuiata in interior, a informat presa americana duminica, citata de DPA. Detinutul in cauza, alaturi de alti patru barbati, condamnati pentru infractiuni marunte…

- Un deținut a salvat o fetița incuiata intr-un autoturism, in statul american Florida. Condamnatul lucra la un drum din apropiere și a sarit in ajutorul parinților care iși incuiasera din greșeala copilul in mașina. Omul a folosit un umeraș pentru a deschide ușa SUV-ului unde se afla copilul iar toata…

- Moartea fulgeratoare a tanarului de 35 de ani care si-a gasit sfasitul pe scaunul de frizerie a socat intreaga comunitate. O fetita de noua ani a ramas acum orfana de tata. Barbatul era consultant in vanzari auto si parca si-ar fi simtit sfarsitul. Cu o zi inainte de tragedie, a postat pe reteaua de…

- Surse apropiate anchetei au declarat ca barbatul de 50 de ani din Odobesti este casatorit si locuieste in vecinatatea fetei de 13 ani. Se pare ca agresorul isi urmarea victima de mai mult timp, dar copila nu si-a informat parintii. Cazul a ajuns in atentia anchetatorilor zilele trecute, dupa ce tatal…