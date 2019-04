Stiri pe aceeasi tema

- Un pompier din cadrul Garzii de Interventie Orsova a suferit arsuri de gradele II si III pe aproximativ 30% din suprafata corpului in timp ce intervenea vineri pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetatia uscata in localitatea Eselnita, zona...

- Un pompier din cadrul Garzii de Interventie Orsova a suferit arsuri de gradele II si III pe aproximativ 30 la suta, din suprafata corpului, in timp ce intervenea in cursul zilei de vineri, 5 aprilie, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetatie uscata in localitatea Eselnita, zona Motorga.

- Un pompier din cadrul Garzii de Interventie Orsova a suferit arsuri de gradele II si III pe aproximativ 30 din suprafata corpului in timp ce intervenea vineri pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetatia uscata in localitatea Eselnita, zona Motorga., conform Agerpes.roAcesta a fost surprins…

- Un INCENDIU a izbucnit duminica dupa-masa la o cabana din Luncile Pigoanei. Pompierii din Sebeș au intervenit cu trei autospeciale. “Garda de intervenție Sebeș intervine cu trei autospeciale pentru stingerea unui incendiu la o cabana din Luncile Prigoanei. Nu sunt inregistrate victime”, a transmis ISU…

- Un INCENDIU de vegetație uscata a izbucnit la km 327 de pe autostrada A1. Intervin pompierii din Sebeș. “Garda de intervenție Sebeș intervine cu o autospeciala pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata la km 327 de pe autostrada A1”, a transmis ISU Alba. Revenim cu amanunte. The post FOTO:…

- Incendii de vegetatie s-au semnalat in multe zone din tara in ultimele zile. Majoritatea nu au mai putut fi stapanite si s-au extins rapid din cauza vantului. De suferit au avut insa si animalele. Un arici a avut noroc sa fie salvat de un pompier cu suflet mare. "Cum ar fi ca omul sa fie in locul ariciului?…

- Pompierii intervin pentru stingerea unui INCENDIU de vegetatie uscata la Garbova Vineri, 8 martie, in jurul orei 15.00, Pompierii de la Garda de intervenție Sebeș intervin cu o autospeciala pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata din comuna Garbova. ”Garda de intervenție Sebeș intervine cu…

- Un incendiu a izbucnit marți, in jurul orei 14.30, la cabina unui camion, in municipiul Sebeș. Pompierii au intervenit cu doua autospeciale. “Garda de intervenție Sebeș intervine cu doua autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la cabina unui camion din municipiul Sebeș pe strada Industriilor”,…