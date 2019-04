Stiri pe aceeasi tema

- Un pompier din cadrul Garzii de Interventie Orsova a suferit arsuri de gradele II si III pe aproximativ 30 la suta, din suprafata corpului, in timp ce intervenea in cursul zilei de vineri, 5 aprilie, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetatie uscata in localitatea Eselnita, zona Motorga.

- Incendii de vegetatie s-au semnalat in multe zone din tara in ultimele zile. Majoritatea nu au mai putut fi stapanite si s-au extins rapid din cauza vantului. De suferit au avut insa si animalele. Un arici a avut noroc sa fie salvat de un pompier cu suflet mare. "Cum ar fi ca omul sa fie in locul ariciului?…

- O fetița in varsta de un an și jumatate și frațiorul ei, cu un an mai mare, au ajuns in stare grava la spital, ieri dupa-amiaza, in urma unui incendiu izbucnit intr-o locuința din Salcea. Cei doi copii se aflau intr-o camera și, in timp ce se jucau, ar fi rasturnat un suport pentru uscat rufe peste…

- Doi copii sunt în stare grava în urma unui incendiu izbucnit, marti seara, într-un apartament dintr-un bloc din municipiul Bacau, micutii fiind scosi inconstienti.